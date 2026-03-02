https://ria.ru/20260302/oae-2077931188.html
На границе ОАЭ и Омана зафиксировали скопление транспорта
Скопление транспорта наблюдается на пограничных пунктах между ОАЭ и Оманом на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
дубай
оман
иран
в мире, дубай, оман, иран, али хаменеи, emirates, военная операция сша и израиля против ирана
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Скопление транспорта наблюдается на пограничных пунктах между ОАЭ и Оманом на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, выяснил корреспондент РИА Новости.
Плотное движение транспорта в полдень понедельника зафиксировано на КПП Хатта/Аль-Ваджаджа, Хатмат-Милаха и Ад-Дара, свидетельствуют изученные РИА Новости данные навигации.
Трафик обозначается желтым и бордовым цветом, в то время как обычно в это время движение в этих пунктах "зеленое".
Блогеры пишут, что едут из Дубая
в Оман
из-за соображений безопасности и столкнулись с тщательными проверками на границе.
"Мы выехали из Дубая на машине и отправились в Оман. Поездка заняла 6,5 часов. На границе весь наш багаж досмотрели, а нас самих подвергли тщательной проверке. Сейчас наша первая ночь в Омане. Наши рейсы пока отменены, и если всё будет хорошо, через несколько дней мы продолжим свой путь отсюда", - пишет блогер под ником Vany.
Ранее российская туристка рассказала РИА Новости, что в понедельник утром в Дубае снова были слышны звуки взрывов.
Полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту Аль-Мактум (DWC) приостановлены до последующего уведомления. Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates
заявила, что прекратила все полеты из Дубая, а также обратные рейсы.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур.