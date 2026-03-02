СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В ОАЭ туристы вынуждены спать на улице из-за отказов отелей, пишет Life.



"Туристов выгоняют на улицу из отелей в ОАЭ, несмотря на воздушную опасность", — говорится в публикации.