Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:47 02.03.2026 (обновлено: 11:35 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/oae-2077814881.html
СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ
СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ
В ОАЭ туристы вынуждены спать на улице из-за отказов отелей, пишет Life. "Туристов выгоняют на улицу из отелей в ОАЭ, несмотря на воздушную опасность", —... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:47:00+03:00
2026-03-02T11:35:00+03:00
туризм
оаэ
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_a2eaaeef000459ab7c1b6cf4dbcf9ce0.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077754052.html
https://ria.ru/20260301/oae-2077716892.html
оаэ
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d669fb3976a350d8e6119404fbd6a860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, дубай, военная операция сша и израиля против ирана, новости - туризм
Туризм, ОАЭ, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, Новости - Туризм
СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ

Life: в ОАЭ туристы спят на улице из-за отказов отелей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В ОАЭ туристы вынуждены спать на улице из-за отказов отелей, пишет Life.

"Туристов выгоняют на улицу из отелей в ОАЭ, несмотря на воздушную опасность", — говорится в публикации.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дуров заявил, что уехал из Дубая, но хочет вернуться в ОАЭ
Вчера, 00:27
В материале отмечается, что постояльцам отеля сказали покинуть номера, так как в них должны заехать другие гости. Кроме того, туристов уведомляют о приостановке рейсов шаттл-автобусов между гостиницами и аэропортами.

В итоге они вынуждены самостоятельно искать убежище, некоторые россияне ночевали на парковке в Дубае.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Отдыхающие туристы в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Власти ОАЭ попросили гостиницы не выселять застрявших туристов
1 марта, 19:27
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
ТуризмОАЭДубайВоенная операция США и Израиля против ИранаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала