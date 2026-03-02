https://ria.ru/20260302/oae-2077774136.html
СМИ: главы США и ОАЭ обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам
Президенты США и ОАЭ Дональд Трамп и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по телефону обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам региона, сообщает эмиратское... РИА Новости, 02.03.2026
