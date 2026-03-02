Рейтинг@Mail.ru
СМИ: главы США и ОАЭ обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам - РИА Новости, 02.03.2026
05:25 02.03.2026
СМИ: главы США и ОАЭ обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам
СМИ: главы США и ОАЭ обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам
Президенты США и ОАЭ Дональд Трамп и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по телефону обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам региона, сообщает эмиратское... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
оаэ
иран
дональд трамп
мухаммед бен заид аль нахайян
РИА Новости
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
в мире, сша, оаэ, иран, дональд трамп, мухаммед бен заид аль нахайян
СМИ: главы США и ОАЭ обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам

WAM: главы США и ОАЭ обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам

Флаги США
Флаги США. Архивное фото
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Президенты США и ОАЭ Дональд Трамп и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по телефону обсудили удары Ирана по Эмиратам и другим странам региона, сообщает эмиратское государственное информационное агентство WAM.
"Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сегодня принял телефонный разговор с Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов Америки. В ходе разговора они обсудили вопиющие иранские атаки на территорию Объединенных Арабских Эмиратов и ряда братских стран региона ", - говорится в сообщении агентства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАОАЭИранДональд ТрампМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
