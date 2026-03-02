https://ria.ru/20260302/npz-2077928545.html
Источник: Saudi Aramco эвакуирует работников НПЗ после падения БПЛА
в мире
saudi aramco
военная операция сша и израиля против ирана
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco эвакуирует работников, которые занимаются бурением в пустынных районах, после падения обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Aramco в Рас-Таннуре на востоке страны, рассказал РИА Новости источник в нефтяной отрасли королевства.
Ранее Saudi Aramco
сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар и были остановлены некоторые производственные установки, при этом никто не пострадал. Компания отметила, что это не повлияло на поставки нефти.
"Сразу после падения обломков началась эвакуация не только со всех предприятий в рамках этого производственного комплекса, где находится НПЗ, но и отзывают работников с дальних буровых установок в пустыне", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в месте, где находится нефтеперерабатывающий завод, после падения обломков начался сильный пожар, были эвакуированы не только работники самого НПЗ, но и административные сотрудники компании из расположенных поблизости зданий. Они теперь будут работать удаленно.
Комментарий Saudi Aramco по этому поводу РИА Новости пока получить не удалось.