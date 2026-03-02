Рейтинг@Mail.ru
Двое рабочих пострадали при падении обломков на НПЗ в Кувейте
11:51 02.03.2026 (обновлено: 12:03 02.03.2026)
Двое рабочих пострадали при падении обломков на НПЗ в Кувейте
Двое рабочих пострадали при падении обломков на НПЗ в Кувейте
Двое рабочих пострадали при падении обломков на НПЗ в Кувейте
Два рабочих пострадали в результате перехвата военного объекта над нефтеперерабатывающим заводом в крупнейшем порту Кувейта Аль-Ахмеди, сообщил представитель... РИА Новости, 02.03.2026
кувейт, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Кувейт, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Двое рабочих пострадали при падении обломков на НПЗ в Кувейте

Двое рабочих пострадали при падении обломков на НПЗ в порту Аль-Ахмеди в Кувейте

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым в Кувейте. Кадр видео
Дым в Кувейте. Кадр видео
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым в Кувейте. Кадр видео
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Два рабочих пострадали в результате перехвата военного объекта над нефтеперерабатывающим заводом в крупнейшем порту Кувейта Аль-Ахмеди, сообщил представитель Кувейтской национальной нефтяной компании Ганем аль-Отаиби в социальной сети Х.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"На рассвете в понедельник на нефтеперерабатывающий завод в порту аль-Ахмеди упали обломки, в результате чего двое рабочих получили незначительные травмы", - говорится в сообщении.
По словам представителя компании, завод "продолжает работать в обычном режиме".
Последствия по НПЗ компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нефть выросла на 10 процентов после удара по НПЗ в Саудовской Аравии
КувейтВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
