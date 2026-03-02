Рейтинг@Mail.ru
После атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 100 домов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 02.03.2026 (обновлено: 23:30 02.03.2026)
После атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 100 домов
После атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 100 домов - РИА Новости, 02.03.2026
После атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 100 домов
Более сотни домов получили повреждения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 02.03.2026
После атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 100 домов

Кравченко: в Новороссийске атака БПЛА повредила более ста домов

Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Юрий Березнюк
Перейти в медиабанк
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости. Более сотни домов получили повреждения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"На данный момент известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном", — написал он в Telegram-канале.
Поврежденная в результате атаки дрона ВСУ братская могила советских воинов в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Новороссийске дрон ВСУ повредил братскую могилу советских воинов
Вчера, 17:07
Глава города пообещал оказать помощь собственникам и жильцам. По его словам, больше всех пострадали частные дома в Восточном районе. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна в здании детского сада и двери в пяти группах. Восстановлением займутся в ближайшие дни, на время ремонта детей распределят по другим группам.
Кроме того, при атаке БПЛА повреждения получила газовая труба и линия наружного освещения.
Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск. В результате пострадали семь человек, включая 15-летнего подростка. Пятерых людей госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести. В городе ввели режим ЧС.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Новороссийске подросток получил осколочное ранение ноги при атаке ВСУ
Вчера, 19:52
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
