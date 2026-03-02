После атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 100 домов

Глава города пообещал оказать помощь собственникам и жильцам. По его словам, больше всех пострадали частные дома в Восточном районе. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна в здании детского сада и двери в пяти группах. Восстановлением займутся в ближайшие дни, на время ремонта детей распределят по другим группам.