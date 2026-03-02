https://ria.ru/20260302/novorossiysk-2078033457.html
После атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 100 домов
Более сотни домов получили повреждения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 02.03.2026
КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости. Более сотни домов получили повреждения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"На данный момент известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном", — написал он в Telegram-канале
Глава города пообещал оказать помощь собственникам и жильцам. По его словам, больше всех пострадали частные дома в Восточном районе. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна в здании детского сада и двери в пяти группах. Восстановлением займутся в ближайшие дни, на время ремонта детей распределят по другим группам.
Кроме того, при атаке БПЛА повреждения получила газовая труба и линия наружного освещения.
Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск. В результате пострадали семь человек, включая 15-летнего подростка. Пятерых людей госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести. В городе ввели режим ЧС.