Рейтинг@Mail.ru
На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 02.03.2026 (обновлено: 13:45 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/novorossiysk-2077831118.html
На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки ВСУ
На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки ВСУ
На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки украинского дрона, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:31:00+03:00
2026-03-02T13:45:00+03:00
новороссийск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, вооруженные силы украины, происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки ВСУ

На топливном терминале в Новороссийске начался пожар после атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости. На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки украинского дрона, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 квадратных метров", - говорится в посте.
Его ликвидацией занимаются 25 человек и девять единиц техники. К ней привлекли сотрудников ГУ МЧС России по региону.
Кроме того, в городе пять человек пострадали при ударах БПЛА, их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Предварительно восемь многоквартирных, девять частных домов и три детских сада получили повреждения. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскВооруженные силы УкраиныПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала