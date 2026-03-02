На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки ВСУ

КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости. На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки украинского дрона, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Его ликвидацией занимаются 25 человек и девять единиц техники. К ней привлекли сотрудников ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, в городе пять человек пострадали при ударах БПЛА, их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Предварительно восемь многоквартирных, девять частных домов и три детских сада получили повреждения. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.