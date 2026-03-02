https://ria.ru/20260302/novorossiysk-2077831118.html
На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки ВСУ
На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки ВСУ
На топливном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар после атаки украинского дрона, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:31:00+03:00
На топливном терминале в Новороссийске начался пожар после атаки БПЛА ВСУ