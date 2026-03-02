https://ria.ru/20260302/novorossijsk-2077863042.html
Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске выросло до семи
Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске выросло до семи - РИА Новости, 02.03.2026
Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске выросло до семи
Семь человек, по уточненным данным, пострадали в результате атаки БПЛА в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. РИА Новости, 02.03.2026
Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске выросло до семи
