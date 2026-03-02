Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске выросло до семи - РИА Новости, 02.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 02.03.2026
Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске выросло до семи
Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске выросло до семи
Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске выросло до семи
Семь человек, по уточненным данным, пострадали в результате атаки БПЛА в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске выросло до семи

В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ пострадали семь человек

© РИА Новости / Юрий Березнюк | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Юрий Березнюк
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Семь человек, по уточненным данным, пострадали в результате атаки БПЛА в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали семь человек. По информации краевого министерства здравоохранения, двум из них медицинскую помощь оказали на месте без госпитализации, еще пять человек с травмами средней и легкой степени тяжести доставили в больницу. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.
