В Новороссийске пять пострадавших при атаке дронов ВСУ попали в больницу
В Новороссийске пять пострадавших при атаке дронов ВСУ попали в больницу
У пяти пострадавших при атаке дронов ВСУ на Новороссийск травмы легкой и средней степени тяжести, они находятся в городской больнице, сообщил глава города... РИА Новости, 02.03.2026
В Новороссийске пять пострадавших при атаке дронов ВСУ попали в больницу
