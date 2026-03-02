Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске пять пострадавших при атаке дронов ВСУ попали в больницу - РИА Новости, 02.03.2026
11:03 02.03.2026 (обновлено: 11:41 02.03.2026)
В Новороссийске пять пострадавших при атаке дронов ВСУ попали в больницу
У пяти пострадавших при атаке дронов ВСУ на Новороссийск травмы легкой и средней степени тяжести, они находятся в городской больнице, сообщил глава города... РИА Новости, 02.03.2026
В Новороссийске пять пострадавших при атаке дронов ВСУ попали в больницу

Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
СОЧИ, 2 мар - РИА Новости. У пяти пострадавших при атаке дронов ВСУ на Новороссийск травмы легкой и средней степени тяжести, они находятся в городской больнице, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Пять человек доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждения получили 8 многоквартирных домов, 9 частных домовладений и 3 детских сада. В городе введен режим ЧС.
Детсад, поврежденный при атаке БПЛА на Новороссийск, закрыли до вторника
