МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана
Министерство иностранных дел ОАЭ вызвало посла Ирана для передачи ноты протеста на фоне ответной реакции Тегерана на военную операцию США и Израиля против... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:49:00+03:00
МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана
