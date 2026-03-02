Рейтинг@Mail.ru
МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана
03:49 02.03.2026
МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана
МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана
Министерство иностранных дел ОАЭ вызвало посла Ирана для передачи ноты протеста на фоне ответной реакции Тегерана на военную операцию США и Израиля против...
в мире
иран
оаэ
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
оаэ
сша
в мире, иран, оаэ, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ОАЭ, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана

МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана в связи последними атаками

© AP Photo / Altaf QadriСамолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ. Архивное фото
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ вызвало посла Ирана для передачи ноты протеста на фоне ответной реакции Тегерана на военную операцию США и Израиля против исламской республики.
"МИД вызвал посла Ирана Резу Амири для передачи ноты решительного протеста. Послу было доведено о том, что эмиратская сторона самым решительным образом осуждает террористические атаки Ирана. Удары по территории ОАЭ считаются вопиющим нарушением суверенитета страны и ее национальной безопасности", - говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В ОАЭ и Катаре зафиксировали рекордный интерес к поиску бомбоубежищ
Вчера, 23:21
 
