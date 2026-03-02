Киев сдвинул срок восстановления поставок нефти по "Дружбе", пишут СМИ

Головное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска. Архивное фото

Головное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска

БРАТИСЛАВА, 2 мар - РИА Новости. Киев снова сдвинул срок восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3.

"Государственная компания Transpetrol получила в понедельник очередной актуализированный график восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", в котором срок сдвинут на 4 марта", - говорится в информации телеканала в понедельник.

Ранее в понедельник министр экономики Словакии Дениса Сакова выразила сомнение, что во вторник Киев восстановит поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленные в конце января, поскольку Украина неоднократно переносила сроки.