Рейтинг@Mail.ru
Киев сдвинул срок восстановления поставок нефти по "Дружбе", пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/neft-2078019679.html
Киев сдвинул срок восстановления поставок нефти по "Дружбе", пишут СМИ
Киев сдвинул срок восстановления поставок нефти по "Дружбе", пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Киев сдвинул срок восстановления поставок нефти по "Дружбе", пишут СМИ
Киев снова сдвинул срок восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:40:00+03:00
2026-03-02T20:40:00+03:00
в мире
словакия
киев
украина
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219429_0:370:2842:1969_1920x0_80_0_0_27e7f305b7b85139bc14ef73f4ca77d6.jpg
https://ria.ru/20260302/orban-2077921278.html
https://ria.ru/20260302/fitso-2077997168.html
словакия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219429_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3663daf59ab2ed6bad605385099c1ab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, киев, украина, роберт фицо
В мире, Словакия, Киев, Украина, Роберт Фицо
Киев сдвинул срок восстановления поставок нефти по "Дружбе", пишут СМИ

ТА3: Киев снова сдвинул восстановление поставок нефти Словакии по "Дружбе"

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГоловное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Головное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 2 мар - РИА Новости. Киев снова сдвинул срок восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3.
Украина неоднократно переносила сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе". В конце февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планирует восстановить транзит 3 марта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"
Вчера, 15:31
"Государственная компания Transpetrol получила в понедельник очередной актуализированный график восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", в котором срок сдвинут на 4 марта", - говорится в информации телеканала в понедельник.
Ранее в понедельник министр экономики Словакии Дениса Сакова выразила сомнение, что во вторник Киев восстановит поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленные в конце января, поскольку Украина неоднократно переносила сроки.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Зеленский не пропускает в Словакию и Венгрию даже каплю нефти, заявил Фицо
Вчера, 19:06
 
В миреСловакияКиевУкраинаРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала