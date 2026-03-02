Аналитик предрек рост цен на нефть при перекрытии Ираном Ормузского пролива

По его словам, цены не вернутся к прежним значениям, так как конфликт разгорается в достаточно важном регионе, который добывает до 25% нефти, а через Ормузский пролив проходит почти пятая часть всего СПГ мира, поэтому, как считает аналитик, все это взаимосвязано, и цены на нефть будут варьироваться в достаточно высоком диапазоне.

Он также добавил, что все зависит еще и от того, как именно Иран заблокирует пролив: просто перекроет военными судами или затопит в фарватере судно или танкеры.

"Можно просто перекрыть военными судами, забаррикадировать, и тогда это такой посыл к переговорам о том, что при определенных условиях мы можем убрать наши корабли. Но если Иран возьмет и затопит в фарватере судно или танкеры, то это будет означать, что обратной дороги нет и Иран готов идти до конца. И в этой ситуации сложно предположить, какая стоимость нефти будет. За сотню, возможно, за две в моменте. То есть цены на нефть, я думаю, пойдут очень высоко", - отметил Демидов.