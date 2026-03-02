Аналитик предрек рост цен на нефть при перекрытии Ираном Ормузского пролива

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Цены на нефть могут сильно вырасти, если Иран полностью перекроет Ормузский пролив, заявил руководитель лаборатории "Энергия будущего" МШУ "Сколково" Владимир Демидов интернет-изданию "Лента.ру".
"Цены на нефть при полном перекрытии Ормузского пролива Ираном могут значительно вырасти, однако в течение недели-двух стабилизируются и пойдут вниз", - сообщает издание, ссылаясь на слова Демидова.
По его словам, цены не вернутся к прежним значениям, так как конфликт разгорается в достаточно важном регионе, который добывает до 25% нефти, а через Ормузский пролив проходит почти пятая часть всего СПГ мира, поэтому, как считает аналитик, все это взаимосвязано, и цены на нефть будут варьироваться в достаточно высоком диапазоне.
Он также добавил, что все зависит еще и от того, как именно Иран заблокирует пролив: просто перекроет военными судами или затопит в фарватере судно или танкеры.
"Можно просто перекрыть военными судами, забаррикадировать, и тогда это такой посыл к переговорам о том, что при определенных условиях мы можем убрать наши корабли. Но если Иран возьмет и затопит в фарватере судно или танкеры, то это будет означать, что обратной дороги нет и Иран готов идти до конца. И в этой ситуации сложно предположить, какая стоимость нефти будет. За сотню, возможно, за две в моменте. То есть цены на нефть, я думаю, пойдут очень высоко", - отметил Демидов.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.