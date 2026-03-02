В Ираке рассказали, к чему может привести закрытие Ормузского пролива

БАГДАД, 2 мар - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива может привести к росту мировых цен на нефть до 150 долларов за баррель, заявил РИА Новости советник иракского премьера по финансовым вопросам Мазхар Мухаммед Салех.

"Даже в случае повышения мировых цен на нефть до рекордного уровня, а это может быть и 150 долларов за баррель, ежемесячные доходы сократятся из-за снижения объемов с 7 миллиардов долларов до 1 миллиарда с небольшим. Этой суммы хватит, чтобы покрыть от 25% до 30% объема ежемесячных расходов государства", - сказал собеседник агентства.