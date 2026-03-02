Рейтинг@Mail.ru
В Ираке рассказали, к чему может привести закрытие Ормузского пролива - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 02.03.2026 (обновлено: 19:10 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/neft-2077935209.html
В Ираке рассказали, к чему может привести закрытие Ормузского пролива
В Ираке рассказали, к чему может привести закрытие Ормузского пролива - РИА Новости, 02.03.2026
В Ираке рассказали, к чему может привести закрытие Ормузского пролива
Закрытие Ормузского пролива может привести к росту мировых цен на нефть до 150 долларов за баррель, заявил РИА Новости советник иракского премьера по финансовым РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:22:00+03:00
2026-03-02T19:10:00+03:00
в мире
ирак
ормузский пролив
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758781_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_0a89ba3f6b83c6aa93a3895b2dd54f5e.jpg
https://ria.ru/20260302/neft-2077785059.html
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
ирак
ормузский пролив
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758781_715:0:3446:2048_1920x0_80_0_0_fd593ddd0bfd227fd9ce8b3f74d64e57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, ормузский пролив, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Ормузский пролив, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ираке рассказали, к чему может привести закрытие Ормузского пролива

РИА Новости: закрытие Ормузского пролива приведет к росту цен на нефть до $150

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© NASA
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАГДАД, 2 мар - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива может привести к росту мировых цен на нефть до 150 долларов за баррель, заявил РИА Новости советник иракского премьера по финансовым вопросам Мазхар Мухаммед Салех.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) 28 февраля предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США, Израиля и Ирана. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа ИРИ - Мохсен Резаи 1 марта объявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нефть резко подорожала из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив
Вчера, 08:27
"Даже в случае повышения мировых цен на нефть до рекордного уровня, а это может быть и 150 долларов за баррель, ежемесячные доходы сократятся из-за снижения объемов с 7 миллиардов долларов до 1 миллиарда с небольшим. Этой суммы хватит, чтобы покрыть от 25% до 30% объема ежемесячных расходов государства", - сказал собеседник агентства.
Советник иракского премьера уточнил, что потери Ирака могут составить 200-255 миллионов долларов в день.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
В миреИракОрмузский проливИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала