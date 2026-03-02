В Ираке рассказали, к чему может привести закрытие Ормузского пролива

БАГДАД, 2 мар - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива может привести к росту мировых цен на нефть до 150 долларов за баррель, заявил РИА Новости советник иракского премьера по финансовым вопросам Мазхар Мухаммед Салех.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) 28 февраля предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США, Израиля и Ирана. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа ИРИ - Мохсен Резаи 1 марта объявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.
"Даже в случае повышения мировых цен на нефть до рекордного уровня, а это может быть и 150 долларов за баррель, ежемесячные доходы сократятся из-за снижения объемов с 7 миллиардов долларов до 1 миллиарда с небольшим. Этой суммы хватит, чтобы покрыть от 25% до 30% объема ежемесячных расходов государства", - сказал собеседник агентства.
Советник иракского премьера уточнил, что потери Ирака могут составить 200-255 миллионов долларов в день.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
