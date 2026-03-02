Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили об отсутствии проблем с поставками нефти - РИА Новости, 02.03.2026
16:06 02.03.2026
В ЕК заявили об отсутствии проблем с поставками нефти
В ЕК заявили об отсутствии проблем с поставками нефти
У стран ЕС на сегодня нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана, они отчитаются о своих запасах, заявила на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иран, брюссель, анна-каиса итконен, еврокомиссия, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Брюссель, Анна-Каиса Итконен, Еврокомиссия, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ЕК заявили об отсутствии проблем с поставками нефти

В ЕК заявили об отсутствии проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. У стран ЕС на сегодня нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана, они отчитаются о своих запасах, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Наш анализ показывает, что немедленной проблемы с обеспечением безопасности поставок (нефти - ред.) нет для Европейского союза. Мы попросили наши государства-члены поделиться сегодня с нами своими национальными оценками", - сообщила она.
По словам представителя ЕК, на этой неделе в Брюсселе пройдут два высоких совещания по ситуации с энергетикой в ЕС на фоне кризиса вокруг Ирана: в пятницу пройдет специальное заседание Еврокомиссии, посвященное ценам на энергоносители, кроме того, в ближайшие 48 часов будет созван специальный комитет по нефти.
В Италии предупредили о возможной нехватке нефти из-за Ирана
