В ЕК заявили об отсутствии проблем с поставками нефти
В ЕК заявили об отсутствии проблем с поставками нефти - РИА Новости, 02.03.2026
В ЕК заявили об отсутствии проблем с поставками нефти
У стран ЕС на сегодня нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана, они отчитаются о своих запасах, заявила на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 02.03.2026
В ЕК заявили об отсутствии проблем с поставками нефти
В ЕК заявили об отсутствии проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана