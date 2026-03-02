Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на рынок нефти - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 02.03.2026 (обновлено: 14:53 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/neft-2077909799.html
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на рынок нефти
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на рынок нефти - РИА Новости, 02.03.2026
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на рынок нефти
Китай может переключить свое внимание с иранской на российскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт Фонда национальной энергетической... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:52:00+03:00
2026-03-02T14:53:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
игорь юшков
дональд трамп
фонд национальной энергетической безопасности
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
https://ria.ru/20260302/neft-2077838346.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, иран, игорь юшков, дональд трамп, фонд национальной энергетической безопасности, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Игорь Юшков, Дональд Трамп, Фонд национальной энергетической безопасности, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на рынок нефти

Юшков: КНР переключится на российскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Китай может переключить свое внимание с иранской на российскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
"Китай переключится на российскую нефть, что спровоцирует конкуренцию между Пекином и Дели. В результате Москва больше заработает за счет, во-первых, мирового роста цен на нефть, а во-вторых, снижения дисконта", - сказал он газете ВЗГЛЯД.
Последствия по НПЗ компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нефть выросла на 10 процентов после удара по НПЗ в Саудовской Аравии
Вчера, 11:40
Юшков добавил, что ситуация на Ближнем Востоке может повлиять и на котировки на газ. Кроме того, он подчеркнул, что если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции - как заявлял президент США Дональд Трамп, она может продлиться четыре недели - то это вызовет "глобальный энергетический шок", и в этом случае цены на нефть могут подняться и до 150 долларов за баррель.
"Происходящее всех пугает. Так, например, страховщики аннулируют полисы для судов в Персидском заливе, а корабли стараются избегать прохода через пролив... На этом фоне рынок пытается уловить сигналы, восстановится ли судоходство. Начнут ли Штаты и Израиль наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана или отлавливать танкеры с иранской нефтью, как американцы делают с Венесуэлой?", - сказал газете экономист.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Военная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
 
В миреБлижний ВостокСШАИранИгорь ЮшковДональд ТрампФонд национальной энергетической безопасностиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала