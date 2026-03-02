https://ria.ru/20260302/neft-2077909799.html
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на рынок нефти
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на рынок нефти - РИА Новости, 02.03.2026
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на рынок нефти
Китай может переключить свое внимание с иранской на российскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт Фонда национальной энергетической... РИА Новости, 02.03.2026
Юшков: КНР переключится на российскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Китай может переключить свое внимание с иранской на российскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
"Китай переключится на российскую нефть, что спровоцирует конкуренцию между Пекином и Дели. В результате Москва больше заработает за счет, во-первых, мирового роста цен на нефть, а во-вторых, снижения дисконта", - сказал он газете ВЗГЛЯД.
Юшков добавил, что ситуация на Ближнем Востоке может повлиять и на котировки на газ. Кроме того, он подчеркнул, что если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции - как заявлял президент США Дональд Трамп, она может продлиться четыре недели - то это вызовет "глобальный энергетический шок", и в этом случае цены на нефть могут подняться и до 150 долларов за баррель.
"Происходящее всех пугает. Так, например, страховщики аннулируют полисы для судов в Персидском заливе, а корабли стараются избегать прохода через пролив... На этом фоне рынок пытается уловить сигналы, восстановится ли судоходство. Начнут ли Штаты и Израиль наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана или отлавливать танкеры с иранской нефтью, как американцы делают с Венесуэлой?", - сказал газете экономист.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.Военная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж