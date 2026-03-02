https://ria.ru/20260302/neft-2077838346.html
Нефть выросла на 10 процентов после удара по НПЗ в Саудовской Аравии
экономика
сша
израиль
иран
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть вернулись к росту на 10% на первых торгах весны после некоторой стабилизации, цена нефти Brent превышает 80 долларов за баррель, WTI - 73 доллара, трейдеры оценивают новости об ударе по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) энергетической компании Saudi Aramco, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.20 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 9,85% относительно предыдущего закрытия - до 80,05 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожают на 9,06%, до 73,09 доллара.
Торги нефтью в понедельник открылись сильным ростом: цена Brent превысила 82 доллара за баррель впервые с 16 января 2025 года, WTI - 75 долларов впервые с 23 июня 2025 года.
Заметное ралли на открытии наблюдалось после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану.
После резкого роста на открытии цены несколько стабилизовались, позднее опустившись ниже 77 долларов для Brent и ниже 70 для WTI, а затем удорожание стало постепенно ускоряться.
Цены еще сильнее приблизились к отметкам открытия после того, как агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что по НПЗ Aramco в Саудовской Аравии был нанесет удар беспилотниками и работа завода была приостановлена в рамках меры предосторожности.