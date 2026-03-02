Рейтинг@Mail.ru
Нефть выросла на 10 процентов после удара по НПЗ в Саудовской Аравии
11:40 02.03.2026 (обновлено: 13:28 02.03.2026)
Нефть выросла на 10 процентов после удара по НПЗ в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть вернулись к росту на 10% на первых торгах весны после некоторой стабилизации, цена нефти Brent превышает 80 долларов за баррель, WTI - 73...
экономика, сша, израиль, иран
Экономика, США, Израиль, Иран
Нефть выросла на 10 процентов после удара по НПЗ в Саудовской Аравии

Стоимость нефти вернулась к росту на 10% после удара по НПЗ в Саудовской Аравии

© Кадр видео из соцсетейПоследствия по НПЗ компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура, Саудовская Аравия
Последствия по НПЗ компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия по НПЗ компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура, Саудовская Аравия
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть вернулись к росту на 10% на первых торгах весны после некоторой стабилизации, цена нефти Brent превышает 80 долларов за баррель, WTI - 73 доллара, трейдеры оценивают новости об ударе по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) энергетической компании Saudi Aramco, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.20 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 9,85% относительно предыдущего закрытия - до 80,05 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожают на 9,06%, до 73,09 доллара.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
FT: решение Трампа атаковать Иран застигло Европу в расплох
Вчера, 09:39
Торги нефтью в понедельник открылись сильным ростом: цена Brent превысила 82 доллара за баррель впервые с 16 января 2025 года, WTI - 75 долларов впервые с 23 июня 2025 года.
Заметное ралли на открытии наблюдалось после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану.
После резкого роста на открытии цены несколько стабилизовались, позднее опустившись ниже 77 долларов для Brent и ниже 70 для WTI, а затем удорожание стало постепенно ускоряться.
Цены еще сильнее приблизились к отметкам открытия после того, как агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что по НПЗ Aramco в Саудовской Аравии был нанесет удар беспилотниками и работа завода была приостановлена ​​в рамках меры предосторожности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
