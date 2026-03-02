Нефть резко подорожала из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Стоимость нефти резко выросла из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7:45 мск цена майских фьючерсов на продукцию марки Brent увеличилась на 6,12% относительно предыдущего закрытия — до 77,33 доллара за баррель. В ночь на понедельник она превышала 81 доллар. Апрельские фьючерсы на WTI дорожают на 6,1% — до 71,11 доллара.
Как отметил глава отдела в Rystad Energy Хорхе Леон, фактическая остановка движения судов через Ормузский пролив препятствует поступлению на рынки 15 миллионов баррелей сырой нефти в сутки.

"Если в ближайшее время не появятся сигналы о снижении напряженности конфликта, мы ожидаем значительного повышения цен на нефть", — привело слова аналитика Reuters.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи накануне заявил, что планов перекрывать Ормузский пролив нет. При этом суда получают предупреждения о небезопасности этого маршрута, сообщало Reuters.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.