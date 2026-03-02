Рейтинг@Mail.ru
Нефть резко подорожала из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив - РИА Новости, 02.03.2026
08:27 02.03.2026 (обновлено: 09:32 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/neft-2077785059.html
Нефть резко подорожала из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив
Стоимость нефти резко выросла из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:27:00+03:00
2026-03-02T09:32:00+03:00
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7887fc9c9ea722445464537a7afaaf35.jpg
1920
1920
true
экономика, ормузский пролив, brent, иран, сша, wti (нефть), сергей лавров, аббас аракчи, оон, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Ормузский пролив, Brent, Иран, США, WTI (нефть), Сергей Лавров, Аббас Аракчи, ООН, Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Нефть резко подорожала из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив

Нефть подорожала на 6% из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Стоимость нефти резко выросла из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7:45 мск цена майских фьючерсов на продукцию марки Brent увеличилась на 6,12% относительно предыдущего закрытия — до 77,33 доллара за баррель. В ночь на понедельник она превышала 81 доллар. Апрельские фьючерсы на WTI дорожают на 6,1% — до 71,11 доллара.
Нефтяные танкеры проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Танкер MKD VYOM получил повреждения при атаке у берегов Омана, пишут СМИ
Вчера, 16:38
Как отметил глава отдела в Rystad Energy Хорхе Леон, фактическая остановка движения судов через Ормузский пролив препятствует поступлению на рынки 15 миллионов баррелей сырой нефти в сутки.
«
"Если в ближайшее время не появятся сигналы о снижении напряженности конфликта, мы ожидаем значительного повышения цен на нефть", — привело слова аналитика Reuters.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи накануне заявил, что планов перекрывать Ормузский пролив нет. При этом суда получают предупреждения о небезопасности этого маршрута, сообщало Reuters.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
08:00
 
ЭкономикаОрмузский проливBrentИранСШАWTI (нефть)Сергей ЛавровАббас АракчиООНТель-АвивВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
