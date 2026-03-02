Рейтинг@Mail.ru
Цена на нефть марки Brent подскочила на десять процентов - РИА Новости, 02.03.2026
02:12 02.03.2026 (обновлено: 07:41 02.03.2026)
Цена на нефть марки Brent подскочила на десять процентов
Мировые цены на нефтьподскочили на девять-десять процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, стоимость барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года поднялась... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:12:00+03:00
2026-03-02T07:41:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
brent
wti (нефть)
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, brent, wti (нефть)
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Brent, WTI (нефть)
Цена на нефть марки Brent подскочила на десять процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефтьподскочили на девять-десять процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, стоимость барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года поднялась выше 80 долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 2.03 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 10,4 процента относительно предыдущего закрытия — до 80,03 доллара за баррель, показатель впервые с 23 июня прошлого года поднялся выше 80 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,43 процента, до 74,9 доллара.
Подорожали и золото с серебром: цены на них росли на 1,8 процента, до 5 334 долларов за тройскую унцию, и на 2,94 процента, до 96,04 доллара за тройскую унцию, соответственно.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинBrentWTI (нефть)
 
 
