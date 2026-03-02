Цена на нефть марки Brent подскочила на десять процентов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефтьподскочили на девять-десять процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, стоимость барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года поднялась выше 80 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2.03 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 10,4 процента относительно предыдущего закрытия — до 80,03 доллара за баррель, показатель впервые с 23 июня прошлого года поднялся выше 80 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,43 процента, до 74,9 доллара.

Подорожали и золото с серебром: цены на них росли на 1,8 процента, до 5 334 долларов за тройскую унцию, и на 2,94 процента, до 96,04 доллара за тройскую унцию, соответственно.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана . В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп , в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке