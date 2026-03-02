В России создали материал, упрощающий получение топлива из воды

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Новый материал, упрощающий получение экологичного топлива – водорода – из воды, создали ученые Новый материал, упрощающий получение экологичного топлива – водорода – из воды, создали ученые БФУ имени И. Канта и ИТМО. Результаты представлены в Small.

Для получения высокочистого водорода, который можно применять в качестве экологичного топлива (при его сжигании в атмосферу выбрасывается только вода), необходимо использование агрессивных реагентов и энергии, образующейся при сжигании нефти, угля или газа. Производство такого топлива имеет огромный углеродный след, объяснил лаборант исследователь НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Николай Шилов.

Ученые БФУ и ИТМО создали новый материал для ускорения одной из стадий разложения воды на основе распространенных химических элементов. Технология получения этого катализатора включает три простые стадии, не требующие нагревания и осуществляемые "в одном стакане".

« "Мы придумали способ быстрого и холодного синтеза (при комнатной температуре) пористых материалов, которые помогают воде разлагаться на кислород и водород. Эти катализаторы сделаны из доступных металлов (железо, кобальт, никель в противовес классическим и очень дорогим иридию и рутению) и особенно эффективны в магнитном поле. Это позволяет делать водород быстрее, дешевле и экологичнее", — рассказал Шилов.

© Фото предоставлено Николаем Шиловым Образец нового материала с магнитными свойствами

Внесение нового материала во внешнее магнитное поле позволяет значительно повысить его эффективность, такое свойство редко встречаются у катализаторов для получения водорода, подчеркнул ученый. Благодаря этому свойству материал может "настраиваться" в зависимости от масштаба производящего водород завода.

"Новый способ синтеза "бюджетных" катализаторов может быть успешно внедрен в стране, где развивается водородная энергетика и возможно многотоннажное недорогое производство металлического натрия и калия из минерального сырья. Такие условия реализованы в России", — подчеркнул Шилов.