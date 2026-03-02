Рейтинг@Mail.ru
В России создали материал, упрощающий получение топлива из воды
09:00 02.03.2026
В России создали материал, упрощающий получение топлива из воды
Новый материал, упрощающий получение экологичного топлива – водорода – из воды, создали ученые БФУ имени И. Канта и ИТМО. Результаты представлены в Small.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Новый материал, упрощающий получение экологичного топлива – водорода – из воды, создали ученые БФУ имени И. Канта и ИТМО. Результаты представлены в Small.
Для получения высокочистого водорода, который можно применять в качестве экологичного топлива (при его сжигании в атмосферу выбрасывается только вода), необходимо использование агрессивных реагентов и энергии, образующейся при сжигании нефти, угля или газа. Производство такого топлива имеет огромный углеродный след, объяснил лаборант исследователь НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Николай Шилов.
Капля воды - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Ученые создали новый материал для превращения воды в топливо
29 сентября 2025, 09:00
Ученые БФУ и ИТМО создали новый материал для ускорения одной из стадий разложения воды на основе распространенных химических элементов. Технология получения этого катализатора включает три простые стадии, не требующие нагревания и осуществляемые "в одном стакане".
«
"Мы придумали способ быстрого и холодного синтеза (при комнатной температуре) пористых материалов, которые помогают воде разлагаться на кислород и водород. Эти катализаторы сделаны из доступных металлов (железо, кобальт, никель в противовес классическим и очень дорогим иридию и рутению) и особенно эффективны в магнитном поле. Это позволяет делать водород быстрее, дешевле и экологичнее", — рассказал Шилов.
© Фото предоставлено Николаем ШиловымОбразец нового материала с магнитными свойствами
Образец нового материала с магнитными свойствами - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото предоставлено Николаем Шиловым
Образец нового материала с магнитными свойствами
Внесение нового материала во внешнее магнитное поле позволяет значительно повысить его эффективность, такое свойство редко встречаются у катализаторов для получения водорода, подчеркнул ученый. Благодаря этому свойству материал может "настраиваться" в зависимости от масштаба производящего водород завода.
"Новый способ синтеза "бюджетных" катализаторов может быть успешно внедрен в стране, где развивается водородная энергетика и возможно многотоннажное недорогое производство металлического натрия и калия из минерального сырья. Такие условия реализованы в России", — подчеркнул Шилов.
Сухая биомасса микроводорослей и полученное из нее биотопливо - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Петербургские ученые научили микроводоросли делать топливо
1 июля 2025, 09:00
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 24-23-00270) и программы академического лидерства "Приоритет-2030".
 
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 24-23-00270) и программы академического лидерства "Приоритет-2030".
 
 
