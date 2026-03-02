Рейтинг@Mail.ru
Европа готова поддержать США в операции против Ирана, заявили в НАТО - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/nato-2077970789.html
Европа готова поддержать США в операции против Ирана, заявили в НАТО
Европа готова поддержать США в операции против Ирана, заявили в НАТО - РИА Новости, 02.03.2026
Европа готова поддержать США в операции против Ирана, заявили в НАТО
Европа готова активизировать свои усилия по оказанию поддержки США в операции против Ирана, заявил в интервью телеканалу Fox генсек НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:52:00+03:00
2026-03-02T17:52:00+03:00
в мире
иран
сша
европа
али хаменеи
марк рютте
нато
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145503/45/1455034540_861:114:4423:2118_1920x0_80_0_0_f3ec2395da5839114d138b2b9e5086e0.jpg
https://ria.ru/20260302/ssha-2077969420.html
https://ria.ru/20260302/sojuzniki-2077938119.html
иран
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145503/45/1455034540_0:0:3329:2497_1920x0_80_0_0_b6ac29eca30668c30920ba8d1b7675eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, европа, али хаменеи, марк рютте, нато, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Европа, Али Хаменеи, Марк Рютте, НАТО, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Европа готова поддержать США в операции против Ирана, заявили в НАТО

Рютте: Европа готова оказать поддержку США в операции против Ирана

© AP Photo / Mindaugas KulbisФлаги США и НАТО
Флаги США и НАТО - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Флаги США и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Европа готова активизировать свои усилия по оказанию поддержки США в операции против Ирана, заявил в интервью телеканалу Fox генсек НАТО Марк Рютте.
"Вчера я разговаривал со старшими командующими НАТО. Европа активизирует свои усилия, делает все необходимое для того, чтобы эта операция могла быть продолжена, могла предоставить все необходимые возможности", - сказал он.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Пентагоне объяснили насколько далеко готовы пойти в операции против Ирана
Вчера, 17:48
По словам Рютте, речь идет, в первую очередь, о предоставлении военных баз для американской техники.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: Европа оказалась отрезана от планирования операции США против Ирана
Вчера, 16:32
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАЕвропаАли ХаменеиМарк РюттеНАТОВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала