СМИ: НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке
СМИ: НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке
НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке и в других регионах для обеспечения безопасности государств альянса из-за атак против Ирана, передает РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке
AFP: НАТО скорректирует размещение сил на Ближнем Востоке