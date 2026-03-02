Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/nato-2077757855.html
СМИ: НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке
СМИ: НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке
НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке и в других регионах для обеспечения безопасности государств альянса из-за атак против Ирана, передает РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T01:09:00+03:00
2026-03-02T01:09:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149512/89/1495128967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0941e0174b42f9a0a0d88c87b52260c4.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077757206.html
https://ria.ru/20260302/destabilizatsiya-2077756013.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149512/89/1495128967_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_559b963574f445aa6497830bfd45ed17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, нато
В мире, Иран, США, Израиль, НАТО
СМИ: НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке

AFP: НАТО скорректирует размещение сил на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран НАТО в Брюсселе
Флаги стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке и в других регионах для обеспечения безопасности государств альянса из-за атак против Ирана, передает агентство Франс Пресс.
"НАТО объявила о корректировке размещения своих сил для обеспечения безопасности 32 государств-членов от "потенциальных угроз", таких как баллистические ракеты или БПЛА со стороны Ирана или других регионов", - говорится в публикации.
Дым поднимается из военной базы США после иранского удара по ней, Джуффейр, Бахрейн, 1 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: американская ПВО не справилась с ударами Ирана
01:03
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дестабилизация Ближнего Востока уже началась, заявил Ульянов
00:48
 
В миреИранСШАИзраильНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала