Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Бахрейне предупредило о возможных нападениях на граждан - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 02.03.2026 (обновлено: 11:32 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/napadenie-2077815825.html
Посольство США в Бахрейне предупредило о возможных нападениях на граждан
Посольство США в Бахрейне предупредило о возможных нападениях на граждан - РИА Новости, 02.03.2026
Посольство США в Бахрейне предупредило о возможных нападениях на граждан
Посольство США в Бахрейне заявило, что "террористические группировки" готовят нападения на граждан США и призвало американцев избегать гостиниц. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:51:00+03:00
2026-03-02T11:32:00+03:00
в мире
сша
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
https://ria.ru/20260302/tramp-2077825564.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
сша
бахрейн
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, США, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Посольство США в Бахрейне предупредило о возможных нападениях на граждан

Посольство США в Бахрейне предупредило о нападениях террористов на граждан

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посольство США в Бахрейне заявило, что "террористические группировки" готовят нападения на граждан США и призвало американцев избегать гостиниц.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Террористические группировки и вдохновленные подобными организациями намерены нападать на граждан США за рубежом. Группы террористов продолжают планировать вероятные нападения в Бахрейне", - говорится на сайте дипмиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
Там отмечается, что удары ракетами и дронами из Ирана продолжаются, в связи с чем посольство призвало американцев "избегать гостиниц в Манаме". Где именно можно жить вместо гостиниц, в посольстве не уточняют.
Корпус стражей исламской революции Ирана 1 марта заявил, что Тегеран нанес удары по военно-морской базе США в Бахрейне, где был "нанесен серьезный ущерб центру командования и поддержки".
В тот же день МВД Бахрейна сообщило о том, что от удара пострадала гостиница Crown Plaza в центре Манамы, жертв не было. Кроме того, было попадание по международному аэропорту Бахрейна, также без жертв.
По данным министерства внутренних дел, в результате падения осколков перехваченной ракеты в городе Салман произошел пожар на иностранном судне, один человек погиб, двое ранены.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп не горел желанием начинать конфликт с Ираном, пишет NBC
Вчера, 11:22
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреСШАБахрейнВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала