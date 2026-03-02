https://ria.ru/20260302/napadenie-2077815825.html
Посольство США в Бахрейне предупредило о возможных нападениях на граждан
Посольство США в Бахрейне заявило, что "террористические группировки" готовят нападения на граждан США и призвало американцев избегать гостиниц. РИА Новости, 02.03.2026
Новости
ru-RU
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посольство США в Бахрейне заявило, что "террористические группировки" готовят нападения на граждан США и призвало американцев избегать гостиниц.
"Террористические группировки и вдохновленные подобными организациями намерены нападать на граждан США за рубежом. Группы террористов продолжают планировать вероятные нападения в Бахрейне", - говорится на сайте дипмиссии.
Там отмечается, что удары ракетами и дронами из Ирана продолжаются, в связи с чем посольство призвало американцев "избегать гостиниц в Манаме". Где именно можно жить вместо гостиниц, в посольстве не уточняют.
Корпус стражей исламской революции Ирана 1 марта заявил, что Тегеран
нанес удары по военно-морской базе США в Бахрейне
, где был "нанесен серьезный ущерб центру командования и поддержки".
В тот же день МВД Бахрейна сообщило о том, что от удара пострадала гостиница Crown Plaza в центре Манамы
, жертв не было. Кроме того, было попадание по международному аэропорту Бахрейна, также без жертв.
По данным министерства внутренних дел, в результате падения осколков перехваченной ракеты в городе Салман произошел пожар на иностранном судне, один человек погиб, двое ранены.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин
заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий