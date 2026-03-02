В Москве задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полицейские задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат на севере Москвы, по предварительной информации, по заданию неизвестной с сайта знакомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что 2 марта в полицию поступила информация о возгорании банкомата на Ленинградском шоссе

"Прибывшие сотрудники полиции установили, что неизвестный зашел в помещение, где был размещен банкомат, и поджег его, после чего скрылся. Произошло возгорание, которое удалось быстро потушить, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Менее часа понадобилось полицейским, чтобы установить и задержать злоумышленника - им оказался 14-летний подросток. По предварительной информации, на сайте знакомств подросток познакомился с неизвестной, которая склонила его изготовить зажигательную смесь и бросить в сторону банкомата.