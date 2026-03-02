Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 02.03.2026 (обновлено: 22:01 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/mvd-2078032688.html
В Москве задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат
В Москве задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат - РИА Новости, 02.03.2026
В Москве задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат
Полицейские задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат на севере Москвы, по предварительной информации, по заданию неизвестной с сайта знакомств,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:51:00+03:00
2026-03-02T22:01:00+03:00
москва
происшествия
ленинградское шоссе
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_0:28:3433:1959_1920x0_80_0_0_82904c1a408769f1c90797f4c20de183.jpg
https://ria.ru/20260302/balikhin-2078029194.html
https://ria.ru/20260302/smolensk-2078024444.html
москва
ленинградское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_7208fc32f993af285b1a87e72a20f485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, ленинградское шоссе, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Происшествия, Ленинградское шоссе, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат

В Москве задержали подростка, который поджег банкомат по заданию подруги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полицейские задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат на севере Москвы, по предварительной информации, по заданию неизвестной с сайта знакомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что 2 марта в полицию поступила информация о возгорании банкомата на Ленинградском шоссе.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Лидеру "банды желтых хризантем" отменили оправдательный приговор
Вчера, 21:29
"Прибывшие сотрудники полиции установили, что неизвестный зашел в помещение, где был размещен банкомат, и поджег его, после чего скрылся. Произошло возгорание, которое удалось быстро потушить, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Менее часа понадобилось полицейским, чтобы установить и задержать злоумышленника - им оказался 14-летний подросток. По предварительной информации, на сайте знакомств подросток познакомился с неизвестной, которая склонила его изготовить зажигательную смесь и бросить в сторону банкомата.
"Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в пресс-службе.
Найденная после похищения в Смоленске девочка - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Поисковик назвал спасение похищенной в Смоленске девочки чудом
Вчера, 21:09
 
МоскваПроисшествияЛенинградское шоссеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала