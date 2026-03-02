Министерство внутренней безопасности США предупредило об угрозе терактов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на фоне ситуации на Ближнем Востоке предупредило об угрозе террористических актов и кибератак, сообщает телеканал Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на фоне ситуации на Ближнем Востоке предупредило об угрозе террористических актов и кибератак, сообщает телеканал ABC со ссылкой на бюллетень ведомства.

Предупреждение было выпущено в субботу, за день до того, как вооруженный человек начал стрельбу в Остине (штат Техас ). Власти расследуют, связано ли нападение с ударами США по Ирану.

"Хотя крупномасштабная атака маловероятна, Иран и его ставленники, вероятно, представляют собой постоянную угрозу целенаправленных атак на территории страны и почти наверняка усилят ответные действия…", — говорится в документе.

Как отмечается, в краткосрочной перспективе сотрудников МВБ больше всего беспокоят возможные действия якобы связанных с Ираном хакеров против американских сетей.

Источники сообщили телеканалу, что подозреваемый в стрельбе в Остине был одет в рубашку с надписью "Иран" и изображением иранского флага.