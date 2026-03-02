Министерство внутренней безопасности США предупредило об угрозе терактов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на фоне ситуации на Ближнем Востоке предупредило об угрозе террористических актов и кибератак, сообщает телеканал ABC со ссылкой на бюллетень ведомства.
"Хотя крупномасштабная атака маловероятна, Иран и его ставленники, вероятно, представляют собой постоянную угрозу целенаправленных атак на территории страны и почти наверняка усилят ответные действия…", — говорится в документе.
Как отмечается, в краткосрочной перспективе сотрудников МВБ больше всего беспокоят возможные действия якобы связанных с Ираном хакеров против американских сетей.
Источники сообщили телеканалу, что подозреваемый в стрельбе в Остине был одет в рубашку с надписью "Иран" и изображением иранского флага.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
