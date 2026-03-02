Рейтинг@Mail.ru
10:31 02.03.2026
Министерство внутренней безопасности США предупредило об угрозе терактов
Министерство внутренней безопасности США предупредило об угрозе терактов
в мире, иран, сша, ближний восток, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, министерство внутренней безопасности сша
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство внутренней безопасности США
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на фоне ситуации на Ближнем Востоке предупредило об угрозе террористических актов и кибератак, сообщает телеканал ABC со ссылкой на бюллетень ведомства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
СМИ: США не имели данных о планах Ирана первыми атаковать войска США
Вчера, 09:26
Предупреждение было выпущено в субботу, за день до того, как вооруженный человек начал стрельбу в Остине (штат Техас). Власти расследуют, связано ли нападение с ударами США по Ирану.
"Хотя крупномасштабная атака маловероятна, Иран и его ставленники, вероятно, представляют собой постоянную угрозу целенаправленных атак на территории страны и почти наверняка усилят ответные действия…", — говорится в документе.
Как отмечается, в краткосрочной перспективе сотрудников МВБ больше всего беспокоят возможные действия якобы связанных с Ираном хакеров против американских сетей.
Источники сообщили телеканалу, что подозреваемый в стрельбе в Остине был одет в рубашку с надписью "Иран" и изображением иранского флага.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Изображение сгенерировано ИИ
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаМинистерство внутренней безопасности США
 
 
