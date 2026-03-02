Россияне назвали самые любимые мультфильмы детства

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!". Архивное фото

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

© Союзмультфильм (1984) Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Ну, погоди"!", "Простоквашино" и "Винни-Пух" стали самыми любимыми мультфильмами детства среди россиян, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.

Россиян попросили вспомнить самые любимые мультфильмы их детства, 54% опрошенных назвали "Ну, погоди!", 15% - "Простоквашино", 12% - "Винни-Пуха". Еще 9% респондентов назвали "Чебурашку", 7% - "Приключения кота Леопольда", 5% - "Ежика в тумане".

Восемь из десяти (80%) россиян в качестве любимых мультфильмов назвали проекты " Союзмультфильма ", 11% - "Walt Disney Pictures", 4% - "Metro-Goldwyn-Mayer".

Почти половина (48%) опрошенных ответили, что основным фактором выбора любимого мультфильма являются эмоциональные мотивы, для 27% - ценностные ориентиры, для 25% - параметры производства (качественная картинка, сюжет, музыка, озвучка).

"Данные опроса о любимых мультфильмах – это больше, чем просто информация о зрительских предпочтениях. В отличие от музыки или кино, где вкусы поколений могут резко расходиться, анимация в России остается общим языком для родителей и детей. В итоге мультфильмы оказываются не просто развлечением. Они выступают инструментом культурной социализации, каналом межпоколенческой связи и маркером национальной идентичности", - прокомментировала результаты опроса замдиректора по политическим исследованиям, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.

По ее словам, советская анимация остается мощным символическим ресурсом и "цементом" общественной памяти. В то время как современные российские проекты постепенно формируют собственный устойчивый пласт аудитории, прежде всего – среди молодежи.