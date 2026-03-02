Россияне назвали самые любимые мультфильмы детства

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Ну, погоди"!", "Простоквашино" и "Винни-Пух" стали самыми любимыми мультфильмами детства среди россиян, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Россиян попросили вспомнить самые любимые мультфильмы их детства, 54% опрошенных назвали "Ну, погоди!", 15% - "Простоквашино", 12% - "Винни-Пуха". Еще 9% респондентов назвали "Чебурашку", 7% - "Приключения кота Леопольда", 5% - "Ежика в тумане".
Восемь из десяти (80%) россиян в качестве любимых мультфильмов назвали проекты "Союзмультфильма", 11% - "Walt Disney Pictures", 4% - "Metro-Goldwyn-Mayer".
Почти половина (48%) опрошенных ответили, что основным фактором выбора любимого мультфильма являются эмоциональные мотивы, для 27% - ценностные ориентиры, для 25% - параметры производства (качественная картинка, сюжет, музыка, озвучка).
"Данные опроса о любимых мультфильмах – это больше, чем просто информация о зрительских предпочтениях. В отличие от музыки или кино, где вкусы поколений могут резко расходиться, анимация в России остается общим языком для родителей и детей. В итоге мультфильмы оказываются не просто развлечением. Они выступают инструментом культурной социализации, каналом межпоколенческой связи и маркером национальной идентичности", - прокомментировала результаты опроса замдиректора по политическим исследованиям, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.
По ее словам, советская анимация остается мощным символическим ресурсом и "цементом" общественной памяти. В то время как современные российские проекты постепенно формируют собственный устойчивый пласт аудитории, прежде всего – среди молодежи.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 февраля 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
