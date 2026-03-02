https://ria.ru/20260302/moskvich-2077951771.html
Бренд "Москвич" раскрыл цены новых моделей М70 и М90
2026-03-02T17:08:00+03:00
2026-03-02T17:08:00+03:00
2026-03-02T17:08:00+03:00
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стартовая цена новых моделей автомобильного бренда "Москвич", производство которых на одноименном заводе ведется с декабря 2025 года, составит с учетом всех спецпредложений 2,7 миллиона рублей для модели М70 и 3,9 миллиона рублей - для М90, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
"Бренд "Москвич" объявляет комплектации и цены на новую линейку "М"... Цена с учетом всех выгод и спецпредложений на "Москвич" М70 составляет от 2 689 000 рублей, а на "Москвич" М90 – от 3 855 000 рублей", - говорится в сообщении.
Модель М70 будет представлена на рынке в двух комплектациях: "Драйв" и "Ультра" с турбированными двигателями 1,5 или 2 литра в сочетании с роботизированной либо автоматической коробкой передач. Цена версии "Драйв" начинается от 2,7 миллиона рублей, а "Ультра" - от 3,2 миллиона рублей.
Модель М90 же получит единственную версию "Ультимейт" с двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач, а также с полным приводом, который в дальнейшем появится и у модели М70.
"Старт продаж линейки "М" намечен на начало марта 2026 года. Обе модели по началу будут доступны в 60-и официальных дилерских центрах "Москвич", - отметили в пресс-службе.