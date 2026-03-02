Рейтинг@Mail.ru
Бренд "Москвич" раскрыл цены новых моделей М70 и М90 - РИА Новости, 02.03.2026
17:08 02.03.2026
Бренд "Москвич" раскрыл цены новых моделей М70 и М90
Бренд "Москвич" раскрыл цены новых моделей М70 и М90 - РИА Новости, 02.03.2026
Бренд "Москвич" раскрыл цены новых моделей М70 и М90
россия, автомобили, общество
Россия, Автомобили, Общество
Бренд "Москвич" раскрыл цены новых моделей М70 и М90

РИА Новости: "Москвич" раскрыл цены новых моделей M70 и М90

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич"
Сборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич" . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стартовая цена новых моделей автомобильного бренда "Москвич", производство которых на одноименном заводе ведется с декабря 2025 года, составит с учетом всех спецпредложений 2,7 миллиона рублей для модели М70 и 3,9 миллиона рублей - для М90, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
"Бренд "Москвич" объявляет комплектации и цены на новую линейку "М"... Цена с учетом всех выгод и спецпредложений на "Москвич" М70 составляет от 2 689 000 рублей, а на "Москвич" М90 – от 3 855 000 рублей", - говорится в сообщении.
Открытие производства автомобилей UMO на заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO
20 февраля, 12:41
Модель М70 будет представлена на рынке в двух комплектациях: "Драйв" и "Ультра" с турбированными двигателями 1,5 или 2 литра в сочетании с роботизированной либо автоматической коробкой передач. Цена версии "Драйв" начинается от 2,7 миллиона рублей, а "Ультра" - от 3,2 миллиона рублей.
Модель М90 же получит единственную версию "Ультимейт" с двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач, а также с полным приводом, который в дальнейшем появится и у модели М70.
"Старт продаж линейки "М" намечен на начало марта 2026 года. Обе модели по началу будут доступны в 60-и официальных дилерских центрах "Москвич", - отметили в пресс-службе.
Беспилотный автомобиль, представленный компанией Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Минтранс рассказал, когда на дорогах появятся беспилотные автомобили
3 февраля, 15:53
 
РоссияАвтомобилиОбщество
 
 
