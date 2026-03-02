https://ria.ru/20260302/moskvich-2077807470.html
Москвич проколол колесо, чтобы выкрасть сумку с 36 миллионами рублей
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москвич проколол колесо автомобиля предпринимателя, чтобы выкрасть спортивную сумку с 36 миллионами рублей в Москве, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что жертвой стал предприниматель, который после инкассации своих магазинов оставил спортивную сумку с выручкой в салоне автомобиля.
"Обнаружив спущенное колесо, мужчина вышел из машины, чтобы заменить его. Этой секундной паузой воспользовался злоумышленник: он подбежал к авто и скрылся с сумкой, в которой находилось 36 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Оперативники выяснили, что кража была спланирована: подозреваемый - ранее судимый 44-летний москвич - заранее проколол колесо, чтобы выманить водителя из салона. Фигурант задержан, суд отправил его под стражу.
"Часть похищенного он уже потратил, однако 27 миллионов рублей удалось изъять, и они будут возвращены владельцу", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Оперативники проверяют причастность фигуранта к другим преступлениям.