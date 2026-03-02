https://ria.ru/20260302/moskva-2078107749.html
Около 250 тысяч газовых плит проверили в Москве за два месяца
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
москва
Около 250 тысяч газовых плит проверили в Москве за два месяца
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за два месяца этого года около 250 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За январь и февраль проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности около 250 тысяч газовых плит. Информация о датах и времени проведения проверок размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Ежегодно специалисты АО "Мосгаз" проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.
"При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - добавил он.
По его словам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.