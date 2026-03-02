В МВД рассказали о причинах гибели троих полицейских в Москве

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Трое столичных полицейских погибли в декабре и феврале из-за дистанционной детонации взрывных устройств у граждан, находившихся под влиянием украинских преступников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным СК, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Все трое погибли.