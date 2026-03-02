https://ria.ru/20260302/moskva-2077862750.html
В МВД рассказали о причинах гибели троих полицейских в Москве
Трое столичных полицейских погибли в декабре и феврале из-за дистанционной детонации взрывных устройств у граждан, находившихся под влиянием украинских... РИА Новости, 02.03.2026
происшествия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
Происшествия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
