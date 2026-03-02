Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о причинах гибели троих полицейских в Москве
12:42 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/moskva-2077862750.html
В МВД рассказали о причинах гибели троих полицейских в Москве
В МВД рассказали о причинах гибели троих полицейских в Москве - РИА Новости, 02.03.2026
В МВД рассказали о причинах гибели троих полицейских в Москве
Трое столичных полицейских погибли в декабре и феврале из-за дистанционной детонации взрывных устройств у граждан, находившихся под влиянием украинских... РИА Новости, 02.03.2026
https://ria.ru/20260228/podzhog-2077453284.html
происшествия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), взрыв на площади савеловского вокзала в москве
Происшествия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
В МВД рассказали о причинах гибели троих полицейских в Москве

МВД: к гибели 3 полицейских привела дистанционная детонация взрывных устройств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Трое столичных полицейских погибли в декабре и феврале из-за дистанционной детонации взрывных устройств у граждан, находившихся под влиянием украинских преступников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов", - написала она в своем Telegram-канале.
По версии СК, в ночь на 24 февраля к трем сотрудникам ДПС на площади Савеловского вокзала подошёл мужчина и произвел самоподрыв, в результате чего погибли один полицейский и сам злоумышленник - 22-летний уроженец Удмуртии. Двое сотрудников были госпитализированы.
По данным СК, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Все трое погибли.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Суд арестовал мужчину, который поджег полицейское авто в центре Москвы
ПроисшествияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
