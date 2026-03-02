Во время работы в тепловом пункте. Архивное фото

В Москве восемь тысяч тепловых пунктов оборудовали онлайн-диспетчеризацией

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около восьми тысяч столичных тепловых пунктов оборудовали системой онлайн-диспетчеризации, которая включает смарт-технологию поиска утечек, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем активно внедрять цифровые технологии для повышения надежности и эффективности эксплуатации системы централизованного теплоснабжения. В частности, уже почти восемь тысяч тепловых пунктов оборудованы системой онлайн-диспетчеризации, которая позволяет в режиме реального времени контролировать работу оборудования насосных станций, тепловых сетей и тепловых пунктов. Только в прошлом году специалисты ПАО "МОЭК" подключили к ней 765 объектов", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что система каждый час отслеживает на тепловых пунктах более 15 различных параметров, которые затем систематизируются и анализируются. Это позволяет принимать оперативные решения по управлению системой теплоснабжения.

"На базе данных системы диспетчеризации работает смарт-технология поиска скрытых утечек, которая проверяет незначительные изменения важнейших параметров за ночные часы работы оборудования, когда расход горячей воды минимальный. Благодаря этому можно максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада", - рассказал Бирюков.