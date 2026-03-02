https://ria.ru/20260302/moskva-2077861281.html
В Москве восемь тысяч тепловых пунктов оборудовали онлайн-диспетчеризацией
В Москве восемь тысяч тепловых пунктов оборудовали онлайн-диспетчеризацией - РИА Новости, 02.03.2026
В Москве восемь тысяч тепловых пунктов оборудовали онлайн-диспетчеризацией
Около восьми тысяч столичных тепловых пунктов оборудовали системой онлайн-диспетчеризации, которая включает смарт-технологию поиска утечек, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:38:00+03:00
2026-03-02T12:38:00+03:00
2026-03-02T12:38:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004133871_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_1aba30777271ee592d29dfd3285ce6a1.jpg
https://ria.ru/20260228/moskva-2077446994.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004133871_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_9ea85c78f71776bc86bc74b786191b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
В Москве восемь тысяч тепловых пунктов оборудовали онлайн-диспетчеризацией
Около 8 тыс тепловых пунктов Москвы оборудовали системой онлайн-диспетчеризации
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около восьми тысяч столичных тепловых пунктов оборудовали системой онлайн-диспетчеризации, которая включает смарт-технологию поиска утечек, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем активно внедрять цифровые технологии для повышения надежности и эффективности эксплуатации системы централизованного теплоснабжения. В частности, уже почти восемь тысяч тепловых пунктов оборудованы системой онлайн-диспетчеризации, которая позволяет в режиме реального времени контролировать работу оборудования насосных станций, тепловых сетей и тепловых пунктов. Только в прошлом году специалисты ПАО "МОЭК" подключили к ней 765 объектов", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что система каждый час отслеживает на тепловых пунктах более 15 различных параметров, которые затем систематизируются и анализируются. Это позволяет принимать оперативные решения по управлению системой теплоснабжения.
"На базе данных системы диспетчеризации работает смарт-технология поиска скрытых утечек, которая проверяет незначительные изменения важнейших параметров за ночные часы работы оборудования, когда расход горячей воды минимальный. Благодаря этому можно максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новая технология позволяет обнаружить даже незначительные нарушения, которые на начальном этапе могут не иметь внешних признаков, например, вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя.