https://ria.ru/20260302/moskva-2077820567.html
У посольства Ирана в Москве возник стихийный мемориал
У посольства Ирана в Москве возник стихийный мемориал - РИА Новости, 02.03.2026
У посольства Ирана в Москве возник стихийный мемориал
Стихийный мемориал возник возле посольства Ирана в Москве, жители столицы возложили цветы и детские игрушки в память о жертвах ударов США и Израиля, передает... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:10:00+03:00
2026-03-02T11:10:00+03:00
2026-03-02T12:38:00+03:00
в мире
иран
сша
москва
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077861133_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_fd818c46c0cc6e2e6f074887b274943b.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077861133_255:0:2922:2000_1920x0_80_0_0_4005b0df7f8d135d73390f98c1a848da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, москва, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Москва, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
У посольства Ирана в Москве возник стихийный мемориал
РИА Новости: у посольства Ирана в Москве возник стихийный мемориал