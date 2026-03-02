Рейтинг@Mail.ru
11:10 02.03.2026 (обновлено: 12:38 02.03.2026)
У посольства Ирана в Москве возник стихийный мемориал
У посольства Ирана в Москве возник стихийный мемориал
Стихийный мемориал возле посольства Ирана в Москве
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Стихийный мемориал возле посольства Ирана в Москве
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стихийный мемориал возник возле посольства Ирана в Москве, жители столицы возложили цветы и детские игрушки в память о жертвах ударов США и Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в понедельник возле иранской дипмиссии в Москве обстановка спокойная, у входа в здание лежат цветы и мягкие игрушки, флаг Ирана приспущен в знак траура.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
Заголовок открываемого материала