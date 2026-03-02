Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе - РИА Новости, 02.03.2026
07:45 02.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
2026-03-02T07:45:00+03:00
2026-03-02T07:45:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Леус: положительные дневные температуры сохранятся в Москве до конца недели

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Положительные дневные температуры сохранятся в Москве до конца недели, средний температурный фон периода ожидается на 2-3 градуса выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"До конца нынешней недели, за исключением воскресенья, в светлое время суток температура воздуха в столичном регионе по-прежнему будет оставаться в положительной части шкалы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что средний температурный фон периода ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы.
"А вот рекордов тепла уже ожидать не стоит", - уточнил Леус.
Ранее синоптик Леус сообщил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для первого марта обновлен в Московской области, воздух прогрелся до плюс 5,9 градуса.
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказала, как долго будет держаться гололедица в Москве
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
