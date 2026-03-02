https://ria.ru/20260302/moshenniki-2078047336.html
Мошенники начали обманывать россиян при попытке выехать с Ближнего Востока
Мошенники начали обманывать россиян при попытке выехать с Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Мошенники начали обманывать россиян при попытке выехать с Ближнего Востока
Мошенники в Telegram предлагают туристам из РФ за дополнительную плату организовать выезд из стран Ближнего Востока, сообщил РИА Новости член комиссии... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:48:00+03:00
2026-03-02T23:48:00+03:00
2026-03-02T23:48:00+03:00
туризм
ближний восток
россия
сша
евгений машаров
telegram
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_c567fd1f970ec090fc518670d68d5e44.jpg
https://ria.ru/20260302/moshenniki-2077897963.html
https://ria.ru/20260302/tarasova-2078042654.html
ближний восток
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731f08325c7c92194d79e540b421ab76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, россия, сша, евгений машаров, telegram, происшествия
Туризм, Ближний Восток, Россия, США, Евгений Машаров, Telegram, Происшествия
Мошенники начали обманывать россиян при попытке выехать с Ближнего Востока
Машаров: мошенники обманывают россиян при попытке уехать с Ближнего Востока
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мошенники в Telegram предлагают туристам из РФ за дополнительную плату организовать выезд из стран Ближнего Востока, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Telegram
, неоднократно подтверждавший свой статус площадки по предоставлению нелегальных сервисов, и в этот раз предоставил возможность мошенникам разгонять чаты, в которых за баснословные деньги предлагается уехать из стран Ближнего Востока
, а также получить безопасный статус", - сказал Машаров
.
По его словам, в последние часы в мессенджере Telegram создаются мошеннические чаты, в которые на фоне нагнетания паники вступают граждане, не имеющие возможности выехать из стран Ближнего Востока.
"В этой связи рекомендую доверять только официальным источникам, не следует проходить по ссылкам, отправляемым вам с неизвестных номеров. Обращаю внимание, что не рекомендуется называть никаких кодовых значений", - добавил Машаров.
Эксперт рекомендовал гражданам самостоятельно уточнять информацию о планируемом вылете рейсов, отметив, что российские авиакомпании оперативно занимаются организацией вывоза туристов.
Машаров подчеркнул, что важно сохранять спокойствие, критически оценивать поступающую информацию, регулярно проверять официальные сайты аэропортов и перевозчиков и поддерживать связь с туроператорами и агентствами.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.