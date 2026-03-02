Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали обманывать россиян при попытке выехать с Ближнего Востока
Туризм
 
23:48 02.03.2026
Мошенники начали обманывать россиян при попытке выехать с Ближнего Востока
Мошенники начали обманывать россиян при попытке выехать с Ближнего Востока
Мошенники в Telegram предлагают туристам из РФ за дополнительную плату организовать выезд из стран Ближнего Востока, сообщил РИА Новости член комиссии... РИА Новости, 02.03.2026
Мошенники начали обманывать россиян при попытке выехать с Ближнего Востока

Машаров: мошенники обманывают россиян при попытке уехать с Ближнего Востока

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мошенники в Telegram предлагают туристам из РФ за дополнительную плату организовать выезд из стран Ближнего Востока, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Telegram, неоднократно подтверждавший свой статус площадки по предоставлению нелегальных сервисов, и в этот раз предоставил возможность мошенникам разгонять чаты, в которых за баснословные деньги предлагается уехать из стран Ближнего Востока, а также получить безопасный статус", - сказал Машаров.
По его словам, в последние часы в мессенджере Telegram создаются мошеннические чаты, в которые на фоне нагнетания паники вступают граждане, не имеющие возможности выехать из стран Ближнего Востока.
"В этой связи рекомендую доверять только официальным источникам, не следует проходить по ссылкам, отправляемым вам с неизвестных номеров. Обращаю внимание, что не рекомендуется называть никаких кодовых значений", - добавил Машаров.
Эксперт рекомендовал гражданам самостоятельно уточнять информацию о планируемом вылете рейсов, отметив, что российские авиакомпании оперативно занимаются организацией вывоза туристов.
Машаров подчеркнул, что важно сохранять спокойствие, критически оценивать поступающую информацию, регулярно проверять официальные сайты аэропортов и перевозчиков и поддерживать связь с туроператорами и агентствами.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
