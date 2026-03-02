Мошенники начали обманывать россиян при попытке выехать с Ближнего Востока

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мошенники в Telegram предлагают туристам из РФ за дополнительную плату организовать выезд из стран Ближнего Востока, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Telegram , неоднократно подтверждавший свой статус площадки по предоставлению нелегальных сервисов, и в этот раз предоставил возможность мошенникам разгонять чаты, в которых за баснословные деньги предлагается уехать из стран Ближнего Востока , а также получить безопасный статус", - сказал Машаров

По его словам, в последние часы в мессенджере Telegram создаются мошеннические чаты, в которые на фоне нагнетания паники вступают граждане, не имеющие возможности выехать из стран Ближнего Востока.

"В этой связи рекомендую доверять только официальным источникам, не следует проходить по ссылкам, отправляемым вам с неизвестных номеров. Обращаю внимание, что не рекомендуется называть никаких кодовых значений", - добавил Машаров.

Эксперт рекомендовал гражданам самостоятельно уточнять информацию о планируемом вылете рейсов, отметив, что российские авиакомпании оперативно занимаются организацией вывоза туристов.

Машаров подчеркнул, что важно сохранять спокойствие, критически оценивать поступающую информацию, регулярно проверять официальные сайты аэропортов и перевозчиков и поддерживать связь с туроператорами и агентствами.