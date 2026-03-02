Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кражей данных

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Злоумышленники могут переоформить сим-карту и получить доступ к текстовым сообщениям и сервисам абонента, подтвердив номер телефона через смс, сообщил РИА Новости директор департамента киберразведки компании "Бастион" Константин Ларин.

"Один из наиболее распространенных механизмов мошенничества - незаконный перевыпуск сим-карты у оператора связи. После оформления нового экземпляра злоумышленник получает доступ к текстовым сообщениям и сервисам, где подтверждение входа или операций привязано только к номеру телефона. Решающим фактором остается процедура проверки личности в салоне оператора связи", - рассказал Ларин.

По словам эксперта, в ряде моделей сим-карт отсутствуют дополнительные уровни контроля для служебных сообщений оператора, которые предназначены для удаленного управления сим-картой. При определенных условиях такие уведомления могут быть использованы в противоправных действиях.

Эксперт уточнил, что пользователь может не сразу заметить переоформление сим-карты, так как привык пользоваться другими каналами связи. Тем временем, злоумышленник получает контроль над номером, доступ к сообщениям банков и к торговым площадкам.