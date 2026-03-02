Рейтинг@Mail.ru
В Москве раскрыли банду, обеспечивавшую работу сим-боксов для мошенников
09:55 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/moshenniki-2077799172.html
В Москве раскрыли банду, обеспечивавшую работу сим-боксов для мошенников
Раскрыта организованная преступная группировка, которая обеспечивала непрерывную работу сим-боксов для дистанционных мошенников в столичном регионе, задержаны... РИА Новости, 02.03.2026
россия
владимирская область
томская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
москва
россия
владимирская область
томская область
москва
россия, владимирская область, томская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва
Россия, Владимирская область, Томская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Москва
В Москве раскрыли банду, обеспечивавшую работу сим-боксов для мошенников

Сим-карты
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Раскрыта организованная преступная группировка, которая обеспечивала непрерывную работу сим-боксов для дистанционных мошенников в столичном регионе, задержаны 29 человек, сообщили РИА Новости в СК РФ.
«
"В рамках совместной работы следствия и оперативных сотрудников правоохранительных органов на территории Московского региона задержаны 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров, обеспечивавших работу сим-боксов. Им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным Следственного комитета, также выявлена деятельность преступного сообщества во Владимирской области. Ее участники при помощи сим-боксов массово обзванивали граждан для хищения их средств, а также рассылали ложные сообщения о минировании зданий. 10 фигурантам уже предъявлены обвинения, а организатор преступной группы задержан по запросу российской стороны за рубежом, и решается вопрос о его экстрадиции, добавили в ведомстве.
Как сообщили в СК, в других регионах также раскрыты факты участия местных жителей в обеспечении работы сим-боксов для мошеннических целей. В Удмуртии к ответственности привлекаются 6 фигурантов, в Омской и Томской областях, Пермском крае и Северной Осетии установлены группы из трех человек, причастные к аналогичным схемам, среди них были и несовершеннолетние. В Марий Эл, Красноярском крае, Воронежской, Иркутской и Нижегородской областях также доказана вина подростков, причастных к аналогичным преступлениям.
"В зависимости от обстоятельств и характера преступлений действия злоумышленников, причастных к этим преступлениям, квалифицированы следствием по статье 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 207 УК РФ (пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма), статье 159 УК РФ (мошенничество), статье 210 УК РФ (организация деятельности преступного сообщества и участие в нем)", - говорится в сообщении.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Петербурге задержали двух операторов сим-боксов украинских колл-центров
16 февраля, 14:58
 
Россия Владимирская область Томская область Следственный комитет России (СК РФ) Происшествия Москва
 
 
