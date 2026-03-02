В Москве раскрыли банду, обеспечивавшую работу сим-боксов для мошенников

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Раскрыта организованная преступная группировка, которая обеспечивала непрерывную работу сим-боксов для дистанционных мошенников в столичном регионе, задержаны 29 человек, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В рамках совместной работы следствия и оперативных сотрудников правоохранительных органов на территории Московского региона задержаны 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров, обеспечивавших работу сим-боксов. Им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным Следственного комитета, также выявлена деятельность преступного сообщества во Владимирской области. Ее участники при помощи сим-боксов массово обзванивали граждан для хищения их средств, а также рассылали ложные сообщения о минировании зданий. 10 фигурантам уже предъявлены обвинения, а организатор преступной группы задержан по запросу российской стороны за рубежом, и решается вопрос о его экстрадиции, добавили в ведомстве.
Как сообщили в СК, в других регионах также раскрыты факты участия местных жителей в обеспечении работы сим-боксов для мошеннических целей. В Удмуртии к ответственности привлекаются 6 фигурантов, в Омской и Томской областях, Пермском крае и Северной Осетии установлены группы из трех человек, причастные к аналогичным схемам, среди них были и несовершеннолетние. В Марий Эл, Красноярском крае, Воронежской, Иркутской и Нижегородской областях также доказана вина подростков, причастных к аналогичным преступлениям.
"В зависимости от обстоятельств и характера преступлений действия злоумышленников, причастных к этим преступлениям, квалифицированы следствием по статье 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 207 УК РФ (пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма), статье 159 УК РФ (мошенничество), статье 210 УК РФ (организация деятельности преступного сообщества и участие в нем)", - говорится в сообщении.