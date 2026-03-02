МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мошенники начали распространять опасные открытки на 8 Марта, переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, собирающий данные, или запускает скачивание вредоносного программного обеспечения (ПО), рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"В мессенджерах и соцсетях распространяются ссылки на "красивые открытки с музыкой" или "интерактивные поздравления". Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, собирающий данные, или запускает скачивание вредоносного ПО", - сообщили там.

Также мошенники на фоне праздничной суеты перед 8 Марта активизировали схему с ложной доставкой цветов. "Мужчинам приходят сообщения или звонки от "курьеров" с требованием предоплаты за "эксклюзивный букет" или оплаты "доставки" на карту физического лица. Либо женщинам пишут о "тайном поклоннике" и просят код из смс для "подтверждения получения", - уточнили в пресс-службе.

Еще одной распространенной мошеннической схемой стали фальшивые конкурсы букетов. В соцсетях создаются аккаунты известных флористических студий, которые проводят "конкурс репостов" с ценными призами. Для получения приза (например, годового запаса цветов) просят оплатить "символическую комиссию" или "доставку" выигрыша, говорится в сообщении.

Целевой группой таких схем являются мужчины, ищущие подарки, женщины, ожидающие поздравлений и в целом активные пользователи соцсетей. Сейчас схемы особо актуальны, поскольку злоумышленники активно эксплуатируют желание мужчин сделать приятный подарок к 8 Марта, а женщин — получить приятный бонус.

В "Мошеловке" посоветовали не переходить по ссылкам с обещаниями сюрпризов, а информацию по различным конкурсам проверять на официальных страницах компаний.