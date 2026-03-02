Рейтинг@Mail.ru
02.03.2026
На "Разговорах о важном" детям расскажут, как не стать жертвой мошенников
2026
Новости
общество
Общество
На "Разговорах о важном" детям расскажут, как не стать жертвой мошенников

РИА Новости: на "Разговорах о важном" расскажут, как не стать жертвой мошенников

© Depositphotos.com / Syda_Productions
Урок в школе
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российским школьникам на "Разговорах о важном" расскажут, как не стать жертвой мошенников, детей также обучат правилам безопасного использования интернета, сообщили РИА Новости в проектном офисе "Разговоров о важном".
В понедельник первым занятием во всех школах и колледжах страны пройдут "Разговоры о важном" на тему "Цифровой щит. Основные правила безопасности в сети Интернет".
"О кибербезопасности, цифровой гигиене и правилах безопасного интернета состоялось уже несколько занятий "Разговоры о важном". Но впервые о такой важной теме школьникам и студентам расскажут на реальных примерах подростков, совершивших противоправные действия под влиянием злоумышленников и получивших за это реальное наказание", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учащиеся узнают о кибергигиене, киберугрозах и возможностях им противостоять. Кроме того, педагоги напомнят о личной ответственности за цифровую безопасность и объяснят, как реагировать на попытки незнакомцев вступить в контакт в интернете, чтобы не стать жертвой мошенников.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В "Разговоры о важном" не будут добавлять урок безопасности
27 ноября 2025, 04:53
 
Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
