На "Разговорах о важном" детям расскажут, как не стать жертвой мошенников

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российским школьникам на "Разговорах о важном" расскажут, как не стать жертвой мошенников, детей также обучат правилам безопасного использования интернета, сообщили РИА Новости в проектном офисе "Разговоров о важном".

В понедельник первым занятием во всех школах и колледжах страны пройдут "Разговоры о важном" на тему "Цифровой щит. Основные правила безопасности в сети Интернет".

"О кибербезопасности, цифровой гигиене и правилах безопасного интернета состоялось уже несколько занятий "Разговоры о важном". Но впервые о такой важной теме школьникам и студентам расскажут на реальных примерах подростков, совершивших противоправные действия под влиянием злоумышленников и получивших за это реальное наказание", - говорится в сообщении.