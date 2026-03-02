https://ria.ru/20260302/moshennik-2077760292.html
На "Разговорах о важном" детям расскажут, как не стать жертвой мошенников
На "Разговорах о важном" детям расскажут, как не стать жертвой мошенников - РИА Новости, 02.03.2026
На "Разговорах о важном" детям расскажут, как не стать жертвой мошенников
Российским школьникам на "Разговорах о важном" расскажут, как не стать жертвой мошенников, детей также обучат правилам безопасного использования интернета,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:06:00+03:00
2026-03-02T02:06:00+03:00
2026-03-02T02:06:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_083d3523ed4ab90c7b9429d9931e90c2.jpg
https://ria.ru/20251127/minprosveschenie-2057884672.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a44c5041a3739e4e638a555cbd25dbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
На "Разговорах о важном" детям расскажут, как не стать жертвой мошенников
РИА Новости: на "Разговорах о важном" расскажут, как не стать жертвой мошенников
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российским школьникам на "Разговорах о важном" расскажут, как не стать жертвой мошенников, детей также обучат правилам безопасного использования интернета, сообщили РИА Новости в проектном офисе "Разговоров о важном".
В понедельник первым занятием во всех школах и колледжах страны пройдут "Разговоры о важном" на тему "Цифровой щит. Основные правила безопасности в сети Интернет".
"О кибербезопасности, цифровой гигиене и правилах безопасного интернета состоялось уже несколько занятий "Разговоры о важном". Но впервые о такой важной теме школьникам и студентам расскажут на реальных примерах подростков, совершивших противоправные действия под влиянием злоумышленников и получивших за это реальное наказание", - говорится в сообщении.
Уточняется, что учащиеся узнают о кибергигиене, киберугрозах и возможностях им противостоять. Кроме того, педагоги напомнят о личной ответственности за цифровую безопасность и объяснят, как реагировать на попытки незнакомцев вступить в контакт в интернете, чтобы не стать жертвой мошенников.