Дело Моргенштерна* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дело рэпера Алишера Моргенштерна* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы на платформе МАХ.
"Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего Алишера Моргенштерна*. Он обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)... Уголовное дело, возбужденное по материалам проверки прокуратуры Москвы, направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящего в розыске", - говорится в сообщении.
По данным следствия, что Моргенштерн* дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять в соцсетях сообщения и материалы без соответствующих указаний.
* Признан иностранным агентом в России