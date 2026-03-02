Рейтинг@Mail.ru
Дело Моргенштерна* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд
11:41 02.03.2026 (обновлено: 11:49 02.03.2026)
Дело Моргенштерна* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд
Дело Моргенштерна* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд
Дело рэпера Алишера Моргенштерна* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы на платформе МАХ. РИА Новости, 02.03.2026
москва, россия, происшествия, иноагенты
Москва, Россия, Происшествия, иноагенты
Дело Моргенштерна* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд

Дело рэпера Моргенштерна об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд

Рэп-исполнитель Моргенштерн*
Рэп-исполнитель Моргенштерн*. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дело рэпера Алишера Моргенштерна* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы на платформе МАХ.
"Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего Алишера Моргенштерна*. Он обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)... Уголовное дело, возбужденное по материалам проверки прокуратуры Москвы, направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящего в розыске", - говорится в сообщении.
По данным следствия, что Моргенштерн* дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять в соцсетях сообщения и материалы без соответствующих указаний.
* Признан иностранным агентом в России
МоскваРоссияПроисшествияиноагенты
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
