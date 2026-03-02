Филат призвал полностью сменить правительство Молдавии

КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Молдавское правительство под руководством Александра Мунтяну не является функциональным, оно не способно управлять и потому его надо полностью сменить, считает экс-премьер Молдавии, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.

Политик пояснил, что нынешнее правительство не является функциональным. "Это как оркестр, в котором инструменталисты хаотично разбросаны по залу, и каждый играет так, как ему вздумается, и это не может создать прекрасную симфонию. Нам нужно сплоченное правительство с сильным премьер-министром", - подчеркнул он.