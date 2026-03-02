Рейтинг@Mail.ru
Филат призвал полностью сменить правительство Молдавии - РИА Новости, 02.03.2026
23:59 02.03.2026
Филат призвал полностью сменить правительство Молдавии
Молдавское правительство под руководством Александра Мунтяну не является функциональным, оно не способно управлять и потому его надо полностью сменить, считает... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, молдавия, владимир филат
В мире, Молдавия, Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Молдавское правительство под руководством Александра Мунтяну не является функциональным, оно не способно управлять и потому его надо полностью сменить, считает экс-премьер Молдавии, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Разговоров о перестановках больше быть не может. Необходимо сменить все правительство. Это правительство не способно управлять", - заявил Филат в эфире Exclusive TV.
Политик пояснил, что нынешнее правительство не является функциональным. "Это как оркестр, в котором инструменталисты хаотично разбросаны по залу, и каждый играет так, как ему вздумается, и это не может создать прекрасную симфонию. Нам нужно сплоченное правительство с сильным премьер-министром", - подчеркнул он.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
В миреМолдавияВладимир Филат
 
 
