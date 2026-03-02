https://ria.ru/20260302/missiya-2077755776.html
СМИ: Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС на Ближнем Востоке
СМИ: Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС на Ближнем Востоке
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС Aspides в Персидском заливе, Красном море и Индийском океане, передает агентство... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T00:45:00+03:00
2026-03-02T00:45:00+03:00
2026-03-02T01:04:00+03:00
в мире
персидский залив
красное море
индийский океан
кайя каллас
евросоюз
персидский залив
красное море
индийский океан
Новости
ru-RU
в мире, персидский залив, красное море, индийский океан, кайя каллас, евросоюз
В мире, Персидский залив, Красное море, Индийский океан, Кайя Каллас, Евросоюз
Reuters: Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС на Ближнем Востоке