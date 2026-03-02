Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС на Ближнем Востоке
00:45 02.03.2026 (обновлено: 01:04 02.03.2026)
СМИ: Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС на Ближнем Востоке
2026
в мире, персидский залив, красное море, индийский океан, кайя каллас, евросоюз
В мире, Персидский залив, Красное море, Индийский океан, Кайя Каллас, Евросоюз
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС Aspides в Персидском заливе, Красном море и Индийском океане, передает агентство Рейтер.
"Военно-морская миссия ЕС Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане будет усилена за счет дополнительных кораблей с целью укрепления морской безопасности", - говорится в публикации.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник указывает, что к миссии в ближайшее время присоединятся два французских военных корабля; в настоящее же время миссия состоит из трех военных кораблей, один из которых - французский.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреПерсидский заливКрасное мореИндийский океанКайя КалласЕвросоюз
 
 
