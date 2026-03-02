Рейтинг@Mail.ru
Мишустин включил Лантратову и Клишаса в состав комиссии по религии - РИА Новости, 02.03.2026
20:46 02.03.2026
Мишустин включил Лантратову и Клишаса в состав комиссии по религии
Мишустин включил Лантратову и Клишаса в состав комиссии по религии
Премьер РФ Михаил Мишустин включил в состав правительственной комиссии по вопросам религиозных объединений председателя комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 02.03.2026
россия
михаил мишустин
яна лантратова
андрей клишас
госдума рф
правительство рф
россия, михаил мишустин, яна лантратова, андрей клишас, госдума рф, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Яна Лантратова, Андрей Клишас, Госдума РФ, Правительство РФ
Мишустин включил Лантратову и Клишаса в состав комиссии по религии

Мишустин включил Лантратову и Клишаса в комиссию по религиозным объединениям

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин включил в состав правительственной комиссии по вопросам религиозных объединений председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову и главу конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса.
"Внести в состав комиссии по вопросам религиозных объединений… следующие изменения: включить в состав комиссии следующих лиц: Клишас A. А… Лантратова Я. В.", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Также распоряжением из состава комиссии были исключены заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Ольга Тимофеева и глава Республики Алтай Андрей Турчак.
РоссияМихаил МишустинЯна ЛантратоваАндрей КлишасГосдума РФПравительство РФ
 
 
Заголовок открываемого материала