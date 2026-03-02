Мишустин включил Лантратову и Клишаса в состав комиссии по религии

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин включил в состав правительственной комиссии по вопросам религиозных объединений председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову и главу конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса.