Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, когда будут проиндексированы пенсии - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 02.03.2026 (обновлено: 10:35 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/mishustin-2077811605.html
Мишустин рассказал, когда будут проиндексированы пенсии
Мишустин рассказал, когда будут проиндексированы пенсии - РИА Новости, 02.03.2026
Мишустин рассказал, когда будут проиндексированы пенсии
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:34:00+03:00
2026-03-02T10:35:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077810920_0:108:2907:1743_1920x0_80_0_0_c6bf6467f3f8455d16868bee8b63b680.jpg
https://ria.ru/finansy/pensionnye-bally/
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077810920_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ebff69f22dbc5315cb8895dfc00a9249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин рассказал, когда будут проиндексированы пенсии

Мишустин: пенсии будут проиндексированы с 1 апреля

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В понедельник Мишустин провел совещание с вице-премьерами.
"С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек - это, в том числе, и люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии", - сказал Мишустин.
Он добавил, что увеличатся также выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Пенсионный коэффициент (ИПК) в 2026: что это такое, сколько нужно баллов
28 февраля, 16:50
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала