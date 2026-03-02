Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал Украину государствоподобным образованием-содержанкой
10:46 02.03.2026 (обновлено: 10:54 02.03.2026)
Мирошник назвал Украину государствоподобным образованием-содержанкой
в мире
украина
европа
россия
родион мирошник
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, родион мирошник, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Европа, Россия, Родион Мирошник, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Мирошник назвал Украину государствоподобным образованием-содержанкой для ЕС

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европа и Британия будут использовать Украину там, где захотят, так как она является дня них "государствоподобным образованием-содержанкой", заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Британский премьер-министр Кир Стармер заявил в обращении, опубликованном в соцсети X, что Лондон принял просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. Он добавил, что направит в страны Персидского залива экспертов из Великобритании и Украины, чтобы те помогли военным сбивать иранские БПЛА.
"Для британцев и европейцев Украина - это государствоподобное образование-содержанка, возможности которого они могут использовать там, где им это понадобится. Украинцы предложениями хозяев могут только восхищаться", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Глумление Украины над убийством Хаменеи разозлило Запад
1 марта, 14:43
 
