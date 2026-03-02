https://ria.ru/20260302/mintrans-2077968626.html
Минтранс поручил авиакомпаниям предусмотреть допрейсы с Ближнего Востока
Минтранс поручил авиакомпаниям предусмотреть допрейсы с Ближнего Востока
Авиакомпаниям РФ поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей на Ближний Восток и предусмотреть допрейсы, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 02.03.2026
