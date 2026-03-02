Рейтинг@Mail.ru
Минтранс поручил авиакомпаниям предусмотреть допрейсы с Ближнего Востока
Коллаж самолет Туризм
Туризм
 
17:46 02.03.2026
Минтранс поручил авиакомпаниям предусмотреть допрейсы с Ближнего Востока
Авиакомпаниям РФ поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей на Ближний Восток и предусмотреть допрейсы, сообщили в Минтрансе РФ.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОнлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпаниям РФ поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей на Ближний Восток и предусмотреть допрейсы, сообщили в Минтрансе РФ.
"Минтранс и Росавиация находятся на связи с авиакомпаниями: поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов", - говорится в сообщении министерства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Минтранс призвал не использовать ситуацию с Ираном для спекуляций с ценами
Минтранс призвал не использовать ситуацию с Ираном для спекуляций с ценами
дополняется ...
 
ТуризмБлижний ВостокРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
