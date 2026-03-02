Рейтинг@Mail.ru
Минтранс призвал не использовать ситуацию с Ираном для спекуляций с ценами - РИА Новости, 02.03.2026
17:45 02.03.2026 (обновлено: 17:48 02.03.2026)
Минтранс призвал не использовать ситуацию с Ираном для спекуляций с ценами
Повышенный спрос на билеты из стран Ближнего Востока после разблокировки направлений не должен стать причиной для спекулятивного роста цен, говорится в... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
ближний восток
россия
в мире, иран, ближний восток, россия
В мире, Иран, Ближний Восток, Россия
Минтранс призвал не использовать ситуацию с Ираном для спекуляций с ценами

Минтранс: спрос на билеты с Ближнего Востока не должен стать причиной роста цен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Повышенный спрос на билеты из стран Ближнего Востока после разблокировки направлений не должен стать причиной для спекулятивного роста цен, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Особое внимание уделили ценовой политике - повышенный спрос после разблокировки направлений не должен стать причиной для спекулятивного роста цен", - говорится в сообщении.
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Минтранс поручил авиакомпаниям предусмотреть допрейсы с Ближнего Востока
В мире Иран Ближний Восток Россия
 
 
