https://ria.ru/20260302/mintrans-2077968143.html
Минтранс призвал не использовать ситуацию с Ираном для спекуляций с ценами
Минтранс призвал не использовать ситуацию с Ираном для спекуляций с ценами - РИА Новости, 02.03.2026
Минтранс призвал не использовать ситуацию с Ираном для спекуляций с ценами
Повышенный спрос на билеты из стран Ближнего Востока после разблокировки направлений не должен стать причиной для спекулятивного роста цен, говорится в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:45:00+03:00
2026-03-02T17:45:00+03:00
2026-03-02T17:48:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d127387f43a0b94e9d73f90bf6a5dc4.jpg
https://ria.ru/20260302/mintrans-2077968626.html
иран
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a02f14ec6627c51093eb96a296d58b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, россия
В мире, Иран, Ближний Восток, Россия
Минтранс призвал не использовать ситуацию с Ираном для спекуляций с ценами
Минтранс: спрос на билеты с Ближнего Востока не должен стать причиной роста цен