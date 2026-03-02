Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе обсуждают слоты для рейсов с аэропортами Ближнего Востока
17:42 02.03.2026
В Минтрансе обсуждают слоты для рейсов с аэропортами Ближнего Востока
В Минтрансе обсуждают слоты для рейсов с аэропортами Ближнего Востока
2026
Россия
В Минтрансе обсуждают слоты для рейсов с аэропортами Ближнего Востока

Минтранс: обсуждаются слоты для рейсов с ближневосточными аэропортами

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Обсуждаются слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами, в приоритете - безопасность, сообщили в Минтрансе РФ.
"Сейчас обсуждаются слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами. В приоритете - безопасность", - говорится в сообщении министерства.
