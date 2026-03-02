Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал о рейсах после приостановки полетов на Ближний Восток
17:41 02.03.2026 (обновлено: 17:56 02.03.2026)
Минтранс рассказал о рейсах после приостановки полетов на Ближний Восток
Первые рейсы после приостановки авиасообщения с ближневосточными странами планируется обслужить в аэропорту "Шереметьево" 2 марта, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 02.03.2026
ближний восток, россия, шереметьево (аэропорт), абу-даби, etihad airways, военная операция сша и израиля против ирана, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Ближний Восток, Россия, Шереметьево (аэропорт), Абу-Даби, Etihad Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс рассказал о рейсах после приостановки полетов на Ближний Восток

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые рейсы после приостановки авиасообщения с ближневосточными странами планируется обслужить в аэропорту "Шереметьево" 2 марта, сообщили в Минтрансе РФ.
"Сегодня вечером, 2 марта, аэропорт "Шереметьево" планирует обслужить первые рейсы после приостановки авиасообщения с ближневосточными странами: из Абу-Даби перевозчика Etihad Airways, из Маската авиакомпании Oman Air", - говорится в сообщении министерства.
Самолет Boeing 777-FBT в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Минтранс заявил о приостановке рейсов с девятью странами Ближнего Востока
Ближний ВостокРоссияШереметьево (аэропорт)Абу-ДабиEtihad AirwaysВоенная операция США и Израиля против ИранаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
