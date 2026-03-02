https://ria.ru/20260302/mintrans-2077967304.html
Минтранс рассказал о рейсах после приостановки полетов на Ближний Восток
Минтранс рассказал о рейсах после приостановки полетов на Ближний Восток - РИА Новости, 02.03.2026
Минтранс рассказал о рейсах после приостановки полетов на Ближний Восток
Первые рейсы после приостановки авиасообщения с ближневосточными странами планируется обслужить в аэропорту "Шереметьево" 2 марта, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 02.03.2026
Минтранс рассказал о рейсах после приостановки полетов на Ближний Восток
Минтранс: рейсы после возобновления полетов на Ближний Восток обслужат 2 марта