Минтранс: авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток, сообщил Минтранс.
«
"Сейчас обсуждаются слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами. В приоритете — безопасность. <...> Минтранс и Росавиация находятся на связи с авиакомпаниями: поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов", — говорится в релизе.
Сейчас закрыто воздушное пространство десяти стран: Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии. В девять из них приостановили рейсы, перевозчики проработали обходные маршруты, отметили в ведомстве.
По его данным, за выходные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство — из России в ОАЭ и обратно, оформлены возвраты более десяти тысяч билетов. Сегодня вечером Шереметьево примет первые самолеты после приостановки авиасообщения — из Абу-Даби и Маската.
Минтранс подчеркнул, что высокий спрос на билеты с Ближнего Востока не должен стать причиной роста цен.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
