Минтранс: авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток
17:31 02.03.2026 (обновлено: 18:03 02.03.2026)
Минтранс: авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток
Минтранс: авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток - РИА Новости, 02.03.2026
Минтранс: авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток, сообщил Минтранс. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:31:00+03:00
2026-03-02T18:03:00+03:00
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
ближний восток
сергей лавров
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
оон
шереметьево (аэропорт)
россия
ближний восток
иран
израиль
Минтранс: авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток

Минтранс: авиакомпании планируют возобновить полеты на Ближний Восток

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток, сообщил Минтранс.
"Сейчас обсуждаются слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами. В приоритете — безопасность. <...> Минтранс и Росавиация находятся на связи с авиакомпаниями: поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов", — говорится в релизе.

Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Время в пути рейса из Абу-Даби в Москву стало на два часа больше обычного
Вчера, 15:45
Сейчас закрыто воздушное пространство десяти стран: Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии. В девять из них приостановили рейсы, перевозчики проработали обходные маршруты, отметили в ведомстве.
По его данным, за выходные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство — из России в ОАЭ и обратно, оформлены возвраты более десяти тысяч билетов. Сегодня вечером Шереметьево примет первые самолеты после приостановки авиасообщения — из Абу-Даби и Маската.
Минтранс подчеркнул, что высокий спрос на билеты с Ближнего Востока не должен стать причиной роста цен.
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туроператор подтвердил случаи выселения россиян в Дубае
Вчера, 10:55

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
