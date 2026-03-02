Минтранс: авиакомпании готовятся возобновить полеты на Ближний Восток

«

"Сейчас обсуждаются слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами. В приоритете — безопасность. <...> Минтранс и Росавиация находятся на связи с авиакомпаниями: поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов", — говорится в релизе.