Минобороны показало кадры освобождения Дробышево в ДНР

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боевой работы военнослужащих в ходе освобождения населённого пункта Дробышево в ДНР, российские бойцы установили государственные флаги на ключевых опорных пунктах ВСУ.

Об освобождении населённого пункта ведомство сообщило ранее в понедельник.

Отмечается, что подразделения группировки "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняют врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.