Минобороны показало кадры освобождения Дробышево в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 02.03.2026
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево в ДНР
2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боевой работы военнослужащих в ходе освобождения населённого пункта Дробышево в ДНР, российские бойцы установили государственные флаги на ключевых опорных пунктах ВСУ.
Об освобождении населённого пункта ведомство сообщило ранее в понедельник.
"В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие подразделений развернули государственные флаги Российской Федерации на занятых ключевых опорных пунктах ВСУ", - говорится в описании к видеоролику.
Отмечается, что подразделения группировки "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняют врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ВС России поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
