Журналистов убивают там, где Запад творит бесчинства, заявила Захарова - РИА Новости, 02.03.2026
15:51 02.03.2026
Журналистов убивают там, где Запад творит бесчинства, заявила Захарова
Журналистов убивают там, где Запад творит бесчинства, заявила Захарова
Журналистов убивают там, где Запад творит бесчинства, заявила Захарова

Захарова: журналистов в последние годы убивают там, где Запад творит бесчинства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Журналистов в последние годы убивают там, где Запад и его вассалы творят бесчинства, делается это для того, чтобы мир не видел правды, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы видим, как в последние годы систематически убивают журналистов в тех точках мира, где Запад и его вассалы творят бесчинства. Делается это намеренно - чтобы мир не видел правды, не знал о преступлениях "прекрасного сада" и его пресмыкающихся обитателях", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя урон офису RT в Иране из-за обстрелов США и Израиля.
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
